Mueren dos motociclistas en Azcapotzalco

Los jóvenes fueron embestidos por un vehículo que se pasó un alto y se dio a la fuga

Dos jóvenes fallecieron tras ser embestidos por un vehículo en la Colonia San Francisco Tetecala, en Azcapotzalco.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas del sábado, cuando las víctimas, de entre 18 y 20 años de edad, circulaban a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.

Al llegar al cruce de Eje 3 Norte Calzada San Isidro y Calle San Francisco, un automóvil los golpeó por el costado izquierdo.

Según versiones de testigos, el conductor del vehículo no se detuvo en la esquina e intentó ganarles el paso.

El impacto ocasionó que ambos salieran proyectados un par de metros y azotaran contra el pavimento, mientras que el automovilista se dio a la fuga.

Elementos preventivos del Sector Clavería fueron movilizados enseguida y encontraron a los motociclistas tendidos a mitad de calle.

Minutos después acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que uno de los jóvenes había fallecido por el golpe que recibió en la cabeza.

A su acompañante lograron trasladarlo a un hospital cercano, pero también murió al ingresar al área de urgencias.

Con ayuda del C2 Norte, los agentes implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona, pero no se reportó la detención del automovilista responsable.

Los motociclistas vivían cerca del lugar y sus familiares no demoraron en llegar para reconocerlos.

Debido a que no les permitieron ver el cuerpo de cerca, los deudos agredieron a los uniformados y se desató un enfrentamiento.

Sin embargo, más elementos acudieron al sitio y lograron controlar la situación.

Pasada la medianoche, personal de la Fiscalía General de Justicia concluyó los peritajes y trasladó el cuerpo al anfiteatro