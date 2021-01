Mantiene Chivas «desastroso» torneo

Chivas sigue teniendo un desastroso arranque del torneo. El equipo dio otro mal partido y perdió 1-2 ante Juárez en el Estadio Akron.

De la mano del ex entrenador del Guadalajara, Luis Fernando Tena, los Bravos vencieron por primera vez al Rebaño en duelos directos.

El cuadro rojiblanco pasó de un torneo a otro de ser una de las mejores defensas a ser hoy la peor del torneo Guardianes 2021 en las primeras cuatro jornadas.

Son siete goles recibidos, de los cuales, seis cayeron en los primeros tiempos que han regalado a los rivales. Esta vez no fue la excepción ante los Bravos.

El conjunto fronterizo sorprendió a los de Víctor Manuel Vucetich con un esquema ofensivo, con buen toque de balón y con contundencia. Al 9′, Darío Lezcano lo reflejó en el marcador ganándole la espalda a Gilberto Sepúlveda y la marca a Hiram Mier para anotar el 1-0.

El propio paraguayo Lezcano, Marco Fabián y Flavio Santos fueron un peligro constante. En una jugada colectiva que culminó Matías García al 28′, la visita aumentó la ventaja y Chivas se quedaba sin respuestas.

Sólo en jugada de táctica fija lograron acercarse a la puerta rival con avisos del ‘Tiba’, de José Juan Macías y de Mier.

Vucetich detectó las flaquezas de su equipo y con los ingresos de Antonio Briseño, Jesús Angulo y Alejandro Mayorga el equipo no solamente equilibró, sino que fue superior a la visita en el tramo final.

Mostraron una actitud y determinación distinta, y finalmente, encontraron el gol en una conexión entre Uriel Antuna y Macías.

El delantero remató de cabeza y acercó a su equipo al 77′.

A pesar de volcarse al ataque y que a la visita le costó el tema físico, la reacción fue tardía y Chivas perdió su segundo partido consecutivo.

El Guadalajara sigue en la parte baja de la tabla sin ganar en el torneo y con dos puntos ganados de 12 posibles.

De acuerdo a Transfermarkt, Chivas tiene un valor en el mercado de 60 millones y los Bravos de 26.80.

«El Flaco» Tena, después de ser cesado en la Jornada 3 del torneo anterior, consumó su venganza y con una diferencia entre los clubes de 33.2 millones.