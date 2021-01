Lucía Méndez debuta como abuela

Su hijo Pedro Antonio Torres y su esposa María José Rodríguez son los orgullosos padres de la pequeña Victoria

Finalmente se le cumplió a Lucía Méndez convertirse en abuela.

La actriz y cantante difundió este domingo 10 de enero a través de Instagram y de un comunicado oficial, la noticia del nacimiento de Victoria Torres Rodríguez, su primera nieta.

La primogénita de Pedro Antonio Torres Méndez y de María José Rodríguez aparece dormida y acompañada de un perrito llamado Rocco, en un par de fotos publicadas por Méndez.

«Mis amores, les agradezco muchísimo todas las muestras de cariño desde que se enteraron que me convertiría en abuela. Soy la mujer más feliz del mundo, me siento plena, agradecida y muy bendecida por este regalo para toda la familia.

«Agradezco a Dios su nacimiento. Ser abuela es un privilegio que me concede la vida. Su cariño me llena de felicidad, mi nieta es una motivación grande para seguir en esta vida maravillosa», expresó.

«Por el momento pido su comprensión para dar más detalles del nacimiento, ya que respeto la privacidad de mi hijo y nuera, a quienes amo», puntualizó la llamada «Diva de la Televisión«, de 65 años, en un comunicado de prensa.

«Pronto, a su tiempo, cuando la bebé esté más grandecita y la pandemia lo permita, compartiré más imágenes y con gusto atenderé las solicitudes de entrevistas que me piden de manera más formal», señaló.

«Sólo les digo: ¡soy muy feliz! Y… ¡ya por fin soy abuela», reiteró, emocionada, en el comunicado.