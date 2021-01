Logran Lakers dramático triunfo

Los Lakers de Los Ángeles lograron ayer una victoria ajustadísima de 96-95 ante sus históricos enemigos de los Boston Celtics tras un final de infarto en el que Kemba Walker y Daniel Theis fallaron dos tiros seguidos que le habrían dado el triunfo a los locales.

Después de un encuentro de máxima igualdad digno de la emblemática rivalidad entre ambos equipos, Anthony Davis perdió el balón cuando solo quedaban diez segundos por disputarse.

Los Celtics no pidieron tiempo muerto y contaron con dos tiros de Walker y Theis para llevarse el encuentro ante una defensa desubicada de los Lakers, pero ninguno de ellos entró y los actuales campeones de la NBA respiraron por fin al quedarse con un triunfo que estuvo en duda durante toda la noche.

Anthony Davis con 27 puntos (11 de 25 en tiros) y 14 rebotes, y LeBron James con 21 puntos (7 de 17 en tiros), 7 rebotes y 7 asistencias fueron los más destacados de los angelinos, que habían perdido sus dos últimos partidos y que ahora tienen un balance de 15 victorias y 6 derrotas.

Marc Gasol no tuvo una noche afortunada y acabó el partido con un punto, un rebote y un robo en 18 minutos sobre la pista. Por su parte, los Celtics, que ahora presentan un balance de 10 triunfos y 8 partidos perdidos, contaron con dos estelares Jayson Tatum (30 puntos con 12 de 18 en tiros, y 9 rebotes) y Jaylen Brown (28 puntos con 13 de 19 en tiros).

No hay un partido entre Celtics y Lakers que no esté rodeado de tensión, morbo y presión en ambos vestuarios.

Pero este año, la rivalidad entre los de Boston y los de Los Ángeles llega con un extra de picante después de que la pasada temporada los Lakers consiguieran el anillo en la «burbuja» de Orlando e igualaran así la plusmarca histórica de 17 títulos de la NBA en poder hasta entonces de los Celtics.