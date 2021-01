Logra Pumas Femenil su mejor partido

Pumas Femenil se colocó como líder de la Liga, al doblegar por primera vez en su historia a las Rayadas, con marcador de 3-0, resultado con el que hilvana su tercer triunfo de la campaña, en lo que ha sido su mejor arranque desde que nació la competencia de mujeres.

Las auriazules llegaron a 9 puntos, quitándole el sitio de honor a Monterrey, que se quedó con 6.

El cuadro regio tuvo un severo contratiempo arrancando el partido, ya que la portera, Alejandría Godínez, tuvo que abandonar el encuentro al minuto 8′, luego de un choque de cabezas accidental con Diana Gómez.

La arquera tuvo que ser trasladada al hospital para realizarle varios estudios, pues fue reportada con una conmoción, por lo que le realizaron una tomografía maxilar.

Rayadas presentó un planteamiento extraño dejando a Desiree Monsiváis, su máxima goleadora en la banca, además de prescindir de Ricla Rajunov, quien suele ser titular.

El cuadro universitario puso de inicio a Dinora Garza y mostró un juego de trazos largos, para ganarle los espacios a las visitantes, que esta vez tuvieron muchas imprecisiones a la defensiva.

Las universitarias abrieron el marcador al minuto 37′ por conducto de Fabiola Santamaría, quien remató un tiro de esquina por izquierda, con un fuerte cabezazo a segundo poste, para vencer a Claudia Lozoya.

Cristina Burkenroad tuvo tres opciones, pero en una su disparo pegó en el travesaño y en otros dos, la arquera de las felinas, Melany Villeda tuvo una destacada actuación para mantener el cero.

Al 53′, «Tito» Becerra intentó enderezar al equipo y se produjo el ingreso a Monsivais, que no pudo colaborar con goles.

Dinora, que todavía no está para jugar los 90 minutos, dejó su lugar a Laura Herrera al 55′.

Al minuto 62, apareció la recién ingresada Herrera para notar el 2-0, luego de contragolpe que encabezó Paola Chavero.

El 3-0 llegó al 89′ a través de Marlyn Campa, quien recibió pase de Mariela Jiménez por derecha.

Pumas apretó a las visitantes, no las dejó accionar y la portera Villeda fue fundamental para bajar la cortina, dándole forma a una victoria histórica.