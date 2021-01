Llama no acaparar tanques de oxígeno

Luego de realizar un llamado a los sonorenses para que no acaparen tanques de oxígeno si no se requieren, así como no abusar en los precios, el secretario de Salud en la entidad informó que este sábado se conformaron 29 defunciones y 428 nuevos casos de Covid-19.

Enrique Clausen Iberri reiteró a la población asumir una actitud de civismo, ya que aún hay personas que continúan realizando reuniones sociales, que no son necesarias ni urgentes y pidió a las y los ciudadanos que tengan una actitud responsable.

“¡No acapares tanques de oxígeno! Así como en su momento se dio la escasez de medicamentos por personas que iban a comprarlos sin necesitarlos, lo mismo está sucediendo con los tanques y los concentradores.

«La escasez está provocando que muchos abusen en los precios y que, en muchas familias, al no poder obtener el oxígeno, las personas se estén complicando y llegando muy graves al hospital”, expresó.

A este problema de personas que abusan de los precios, dijo, se suman las páginas falsas que ponen a la venta estos dispositivos y estafan a las personas.

En cuanto a los datos estadísticos de ayer sábado se confirman 29 decesos en 15 hombres y 14 mujeres y con ello se acumulan cinco mil 79 defunciones.

Además se suman 428 nuevos casos por Covid-19 en 244 mujeres y 184 hombres; acumulándose 61 mil 464 casos en total.