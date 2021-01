Llama gobernadora a la unidad para enfrentar retos de 2021

En mensaje a los sonorenses por año nuevo, señala que la vida y salud, la seguridad, y empleo serán las grandes prioridades de su gobierno

Con un llamado a la unidad para enfrentar con éxito los grandes retos que se prevén, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ofreció un mensaje de Año Nuevo 2021 a las y los sonorenses, donde resaltó que el Gobierno del Estado tendrá tres grandes prioridades: la vida y la salud, seguridad, y empleo de los habitantes de este gran estado.

En su mensaje, la mandataria estatal expresó que cada nuevo año es una nueva oportunidad; un nuevo tiempo, nuevos días, nuevos propósitos, por lo que deseó un 2021 lleno de éxito en cada determinación tomada, en cada acto para mejorar, en cada intención y en cada anhelo, de las y los sonorenses.

“Quiero desearles un 2021, sobre todo bendecido con salud, con unidad en sus familias, con prosperidad en todos sus proyectos, con paz y con mucha fuerza para enfrentar cualquier reto que este año ponga frente a nosotros”, comentó.

PavlovichArellano, señaló que este nuevo año que inicia, la vida y la salud, seguridad y los empleos de las y los sonorenses, serán las grandes prioridades de su gobierno.

“Tendremos tres grandes prioridades: la vida y la salud, seguridad y los empleos de las y los sonorenses. Este es un año que nos presenta un tema que es una esperanza y un desafío a la misma vez: la vacunación”, aseguró.

En este sentido, dijo que estará determinada a que la vacuna contra el Covid-19, llegue a todas y todos y que llegue a tiempo, “estarán las dos manos de la gobernadora, dispuestas al trabajo conjunto, para asegurar que todos los sonorenses reciban la vacuna y la oportunidad de vida y salud que significa”.

Pavlovich Arellano, destacó que durante este año que inicia la unidad debe ser el sentimiento que prevalezca, ya que ninguna sociedad dividida puede enfrentar los retos para el 2021; y que su Gobierno estará enfocado, sin distracciones, comprometido y determinado a continuar enfrentando los grandes retos del estado.

“Este año, mi Gobierno estará enfocado, sin distracciones, comprometido y determinado a continuar enfrentando los grandes retos del estado. Por más de cinco años he trabajado intensamente, con transparencia, poniendo por encima de todo a los ciudadanos. Así será hasta el último minuto de mi administración. Quienes me acompañan en mi equipo de trabajo, lo saben y están instruidos para que, en este año, que habremos de concluir nuestro mandato, se garantice que no se vean afectados los servicios a los ciudadanos, un cambio de administración no debe afectar a las y los ciudadanos”, afirmó.

Por ello, detalló, las y los sonorenses deben estar unidos, ser generosos, valorar que en medio de la incertidumbre, lo más importante es tener claro que el objetivo más importante es salir adelante, que nadie se quede atrás y que todas y todos puedan tener acceso a la salud y empleo digno.

“Quiero decirles desde mi corazón, que deseo para ustedes y sus familias, un año lleno de bendiciones, de cumplimiento de anhelos, de salud y de prosperidad; reciban un gran abrazo virtual, que muy pronto nos podremos dar físicamente; porque no tengo dudas que aunque no estemos juntos, estamos unidos”, finalizó.