Lanza convocatoria para tramite de precartilla militar

Este año estiman entregará dos mil 579 matrículas para jóvenes de la clase 2003 y remisos,

La Junta Municipal de Reclutamiento abrió la convocatoria para el trámite de la precartilla militar para la clase 2003 y remisos, que este año entregará dos mil 579 matrículas, informó Silvia Aganza Espinoza.

La encargada de la dependencia, dijo que la duración por trámite es de aproximadamente 20 minutos y deberá acudir únicamente el interesado, cumpliendo con los protocolos sanitarios como el uso del cubrebocas.

Los requisitos que debe cumplir son: presentar acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, fondo blanco, sin retoque, sin sombra, peinado formal, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Además de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses en original, de agua, luz o teléfono, CURP impresa en nuevo formato, y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción, únicamente en caso de no haber nacido en Hermosillo, y que deben solicitar en la Junta Local de Reclutamiento del municipio donde nacieron.

Aganza Espinoza mencionó que el año pasado se tramitaron dos mil 206 formatos para jóvenes de la clase 2002 y remisos; mil 999 formatos en 2019 para la clase 2001 y remisos, y mil 696 en 2018 para jóvenes de la clase 2000 y remisos.

«Cómo podemos ver hemos tenido un incremento en el trámite de la precartilla, por lo que invitamos a todos los jóvenes a qué acudan en tiempo y forma a realizar su trámite. Los esperamos en la Junta Local de Reclutamiento ubicada en calle Nicolás Bravo número 48, colonia Centenario, en horario de 08:30 a 14:30 horas», dijo.

La funcionaria añadió que la convocatoria cierra el 15 de octubre del 2021, por lo que reiteró el llamado a los jóvenes con 18 años cumplidos a hacer el trámite para su servicio militar obligatorio.