Instalan filtro anticovid en Ures

Las personas que tiene planeado viajar a las localidades de la Ruta del Río Sonora o de la Sierra Alta de Sonora, con motivo de turismo , deberán pensarlo dos veces.

En la Carretera Federal México 14 localizarán un filtro, en el cual se les pedirá comprobar ser residentes de los municipios a los que lleva la ruta, o estar viajando por motivos laborales.

Quienes no puedan acreditar residencia o comprobar relación de trabajo con empresas enclavadas en dichas zonas, no podrán continuar su desplazamiento.

El retén se encuentra instalado a la altura de la Comisaría de San Rafael, en el municipio de Ures, a la altura del kilómetro 53 del tramo Hermosillo-Ures.

Luis Claudio Martínez, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Ures, informó que el objetivo del filtro es reducir los contagios por Covid-19.

Manifestó que el filtro se ha instalado a fin de detectar personas que no acrediten o no comprueben su residencia o trabajo permanente en Ures, Sierra Alta, Baja o Río de Sonora.

«Todo éste trabajo en equipo es a petición de nuestro presidente Municipal Gastón Rodríguez Galindo, en coordinación con el comité de Salud Municipal para reducir los contagios y propagación de Covid-19 en nuestro territorio, dada la alza de enfermos por Coronavirus.

«Invitamos a todas las personas que tengan en mente venir de paseo o turismo a nuestras tierras, dejarlo para otra ocasión y evitarle así un viaje no concretado», puntualizó.