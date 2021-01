Inicia saturación de hospitales en Hermosillo

Los hospitales en Hermosillo se están saturando y ya una persona enferma de Covid-19 que fue trasladado por la Cruz Roja y al llegar a un nosocomio se le negó el servicio porque estaba saturado por lo que fue llevado a otro hospital, informó Enrique Clausen Iberri, al advertir que en los últimos 11 días se han registrado más de dos mil 800 nuevo casos y más de 315 muertes para totalizar 52 mil 793 contagios y cuatro mil 195 decesos.

Después de confirmarse 28 defunciones y 197 casos por Covid-19, el secretario de Salud, comentó que en el caso del paciente que iba en condición grave, los heroicos socorristas, actuando de manera profesional y responsable no dejaron solo al paciente, al contrario, solicitaron el apoyo del hospital saturado y consiguieron un tanque de oxígeno para esta persona, quien finalmente pudo ser trasladada a otro hospital.

“Espero esto sirva para entender el nivel de gravedad a donde hemos llegado” externó.

Clausen Iberri urgió a las personas a quedarse quietos porque la pandemia no se va a terminar si no dejamos de movernos en reuniones y actividades no esenciales.

En su mensaje a las y los sonorenses, Clausen Iberri informó que los hospitales se encuentran llenos nuevamente, tal y como lo estuvieron en julio y agosto, en los que se encuentran internados abuelos, adultos que no habían salido y muchos están graves.

En cuanto a los datos estadísticos, este viernes se confirmaron 28 decesos en 16 hombres y 12 mujeres residentes de Navojoa y Hermosillo ocho cada uno; Nogales cuatro; Cajeme dos; Agua Prieta, Huatabampo, Caborca, Empalme, Etchojoa y San Luis Río Colorado uno cada uno; acumulándose cuatro mil 195 defunciones.

Además, se reportaron 197 nuevos casos en 107 mujeres y 90 hombres, residentes de Hermosillo 108; Caborca 32; Cajeme 21; Cananea nueve; Empalme y Nogales cinco cada uno; Álamos y Huatabampo cuatro cada uno; San Luis Río Colorado tres; Navojoa dos; Guaymas, Bácum, Santa Ana y Arivechi uno cada uno, para un total de 52 mil 793 casos.

Se confirmaron cuatro casos pediátricos en tres niñas y un niño, acumulándose 960 casos y no se confirmaron casos en mujeres embarazadas. De los 197 casos confirmados, nueve fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.