Incumplen camioneros protocolos sanitarios a pesar del Código Rojo por Covid-19

Una de las faltas más evidentes es que no se respeta el número de pasajeros por unidad, especialmente durante «las horas pico»

En este Código Rojo en qué se mantiene la ciudad de Hermosillo por el aumento de contagios de Covid-19, las unidades del transporte público siguen sin cumplir una de las medidas establecidas por las autoridades de salud, y es el abrir las ventanas para que circule el aire en los camiones.

En una inspección en varias rutas del transporte urbano se pudo constatar que ninguno de estos trae las ventanas abiertas, aunque eso signifique encerrar el virus, y que se propague entre los pasajeros, si alguno de los usuarios presenta algún síntoma de la enfermedad.

La realidad es que ninguno de los camiones sale a ruta con las ventanas abiertas, pese a ser una de las medidas establecidas por las autoridades, por ser este medio el principal punto de contagio del virus por tratarse de un espacio cerrado.

Además de sobrepasar el aforo permitido en esta contingencia sanitaria, lo cual se refleja «en las horas pico», derivado de las pocas unidades que andan prestando el servicio, y más aún los fines de semana.

Sin embargo, los usuarios que hacen uso de este medio no prestan atención a esto al subir, solo se centran en buscar un asiento libre para sentarse e ir cómodos, sin tomar en cuenta que el mantener abiertas las ventanas significa menos riesgo de enfermar en esta pandemia por Covid-19.

A esto se le suma que algunas unidades traen radio encendido, lo que también está suspendido por las autoridades de salud, quienes recomiendan no cantar para no exponerse a contraer el virus.

Lo que sí se pudo constatar es que es los operadores y principalmente las mujeres, si obligan a los usuarios a usar de forma correcta el cubre bocas al interior de la unidad o podrían bajarlos, esto para proteger la salud de las personas que viajan en dicha unidad abre el aumento de contagios por coronavirus en la entidad.