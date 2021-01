Ilusiona a Óscar Valdez pelea ante Berchelt

Óscar Valdez espera que el duelo contra Miguel Ángel Berchelt sea de antología en el boxeo.

Invicto en el plano profesional, el púgil sonorense chocará el 20 de febrero contra Berchelt en la burbuja del MGM Grand & Casino en Las Vegas.

«Un día dijimos: ‘vamos a pelear’, y le decía: ‘te voy a ganar’, y él que me ganará», relató Valdez. «Queremos dar una gran pelea como las de (Marco) Barrera con (Érik) Morales».

Ante tal entusiasmo por enfrentarse, Valdez no digiere que el campeón mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo haya dicho, hace unos días, que le hubiera gustado que esta pelea se hubiera hecho después.

«El Alacrán» Berchelt contrajo Covid-19 en noviembre, lo que llevó a que el combate contra Valdez, programado originalmente para diciembre, se pospusiera para febrero.

«No sé si sea pretexto. Tiene el mismo tiempo que yo (para prepararse), yo quería que la pelea fuera en marzo igual, pues dejé de entrenar. No hay excusas y no es de campeones estar poniendo excusas, me extraña de él, no sé si lo hace para promocionar o qué.

«No me gustan sus comentarios, y claro que tiene tiempo, le dio Covid, pero asintomático, lo que tengo entendido, y nunca estuvo enfermo como otras personas», indicó.