Identifican a cuatro personas calcinadas

Personal de la Fiscalía de Tamaulipas informó que de los 19 cuerpos calcinados hallados la semana pasada en la frontera chica y límites con Nuevo Léon, se identificó a cuatro víctimas, de las cuales dos son de nacionalidad guatemalteca.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgje) precisó que las otras dos víctimas corresponden a mexicanos.

«Con base en lo anterior, al momento se han identificado genéticamente cuatro víctimas, con la información de las familias, dos de ellas de nacionalidad mexicana y dos de nacionalidad guatemalteca»; indicó la dependencia.

Este día la Fiscalía rindió un informe sobre los avances que de manera objetiva tienen al momento, en torno a las investigaciones de los hechos suscitados el viernes 22 de enero de la semana pasada en el ejido Santa Anita, en el Municipio de Camargo.

«Estableciéndose en principios que son dos los vehículos automotor consumidos por el fuego, en uno de los cuales se encontraron 19 restos humanos», puntualizó.

«Las unidades motrices localizadas en el lugar del hecho, kilómetro 25 + 700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra, son una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media; así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62×39 mm», agregó.

En cuanto a los restos humanos localizados, la Fiscalía determinó, de manera preliminar y a reserva del resultado antropológico, que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de calcinación.

«Asimismo, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113», subrayó.