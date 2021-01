“Hay que remar constantemente”: Chris Pine

El actor asegura que en Hollywood no hay relación entre el trabajo duro y el éxito, sin importar tu preparación o cuáles sean tus apellidos

El dicho popular dice que “detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer” y, en el caso de Chris Pine, se trata de una verdadera Mujer Maravilla. Y detrás del rol del único ser humano que consiguió el eterno amor de la Mujer Maravilla, vuelve con un nuevo capítulo de la primera superproducción Mujer Maravilla 1984 y el ‘maravilloso’ estreno simultáneo en la nueva plataforma de streaming HBO Max, al mismo tiempo que las pocas salas de cine disponibles.

¿Sin contar a Mujer Maravilla, cuál de todos tus roles en el cine consideras como el más… maravilloso?

Supongo que fue StarTrek.

A la hora de cruzarte con otras superestrellas, ¿reaccionas como uno de tus fans?

Bueno, yo crecí en este negocio. No tan rodeado de estrellas todo el tiempo, pero crecer en Hollywood fue mi normalidad. He cenado alguna vez con Tom Cruise y fue espectacular, ¡porque es Tom Cruise, bastante cool!

Con Jack (Ryan) encontré ciertos parecidos, por la forma en que se comporta, bastante introvertido por naturaleza, pero mucho más extrovertido en el trabajo. Creo que es un poco mi experiencia con la actuación o con cualquier persona privada que logra algo de fama, donde hay que lidiar con un negocio que te exige dar un paso al frente, aunque uno quiera tener también cierto grado de vida normal como ser humano. En ese sentido me identifico bastante.

¿Cómo logras conseguir la normalidad del mundo anormal de una estrella de cine?

No hay una fórmula. Supongo que es algo que trato de conservar, aunque tampoco lo busco conscientemente, porque también disfruto los gloriosos momentos de una alfombra roja. Es el lado divertido de Hollywood. Igual trato de mantenerme debajo del radar cuando no hay ningún estreno.

¿Si hoy pudieras viajar libremente por el mundo, podrías conservar cierta normalidad, sin que te reconozcan por la calle como Steve Trevor en Mujer Maravilla o el Capitán Kirk de StarTrek?

Al menos hasta ahora, en ese sentido también tengo suerte. Progresivamente se convirtió en algo muy extraño poder salir sin que nadie realmente me reconozca. Supongo que me veo bastante diferente a la persona que ven en el cine. Eso es lo bueno. Y es algo que espero que dure mucho. (Risas).

¿Si tuvieras que enfrentar en la vida real alguna escena heroica, crees que podrías reaccionar como el maravilloso héroe del cine o te alejarías para evitar problemas?

No sé… tendría que verme en esa situación. Soy como cualquier persona y quiero pensar que reaccionaría bien. Ése es el gran mensaje en el cine de los superhéroes, donde suelen ser a veces tan inseguros que nos cuestionamos si podrá lograr lo que quiere. En una situación parecida también supongo que nos planteamos si somos lo suficientemente fuertes o si contamos con tanto coraje. Es la gran razón por la cual contamos estas historias en el cine, una y otra vez, porque los superhéroes también tienen algo con lo que nos gusta identificarnos. Nos sentimos como si fuéramos el héroe y cuando él tiene éxito, creemos que podríamos hacer algo parecido, aunque sólo sea nuestra imaginación.

¿Es verdad que alguna vez pensaste en mudarte a Nueva York y dejar la actuación?

Quise mudarme a Nueva York, porque en aquel entonces yo no estaba trabajando y había leído que Robert Duvall con Gene Hackman y Dustin Hoffman habían vivido juntos en algún apartamento de Nueva York. Y siendo alguien que me moría de hambre como actor, quería vivir algo así también. No se trataba de querer renunciar a la actuación, para nada. Yo siempre he sido bastante competitivo, quería tener éxito.