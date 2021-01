Andan con todo los timadores, hay que tener cuidado!

De plano los delincuentes cada día buscan nuevas formas de extorsionar a las personas y como ejemplo, ayer primero pusieron en jaque a un joven a quien por horas estuvieron llamando y después “subieron al barco” al taxista que le brindó un servicio, quien optó por refugiarse en un supermercado, creyendo que transportaba a un delincuente, cuando ambos fueron víctimas de la malandrinada, lo que provocó la activación del código rojo.

Si usted la tarde de ayer observó gran movilización policiaca en el supermercado ubicado en la esquina de los bulevares García Morales y Solidaridad, es porque el conductor de un taxi ingresó a éste para buscar refugio, ya que un cliente al subir, le pasó el teléfono celular que portaba y quien estaba al otro lado de la línea lo amagó.

Pero el joven tenía horas bajo las amenazas de los delincuentes que marcaban de un número con lada de Tamaulipas, quienes le habían solicitado dinero para no dañar a su familia… Y esto no crea que es la primera ocasión que ocurre, hace casi dos semanas nos enteramos de un caso similar en el que también se vio involucrada una unidad de taxi.

Por suerte en este y el otro caso, hasta donde sabemos no hubo depósito a los delincuentes y aunque se causó gran movilización de los cuerpos de seguridad, por lo que todo quedó en un intento de extorsión. La cuestión es ver cómo han evolucionado en sus técnicas para imponer terror y lograr su objetivo.

La recomendación que en innumerables ocasiones ha realizado el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, para no caer en las garras de los hampones, es que simple y sencillamente si no conocemos el número, mejor no contestemos, por un lado y por otro, contar con la aplicación antiextorsión en el que se identifican los números usados por los timadores… descárguela, es muy fácil y es gratuita!

Circula falso registro para turno de vacunación anticovid en el IMSS

Y hablando de timadores, ayer en redes sociales circuló un supuesto registro para obtener un turno para vacunarse contra el Covid-19, lo cual resultó ser falso, ya que como sabemos, las autoridades tienen ya definido cómo será el proceso, y después de concluir con el personal de salud, continuarán con adultos mayores de 80 y así seguirán en forma descendente, hasta que en 2022 está inmunizada toda la población en el país.

Lo que deberá de investigar el IMSS es que la liga que se publicó si es utilizada por la institución, pero para trabajo del personal de la misma, no para la población abierta, así que habrá que ver quién y con qué fin la hizo pública.

Lo importante, ahora que llegaron las primeras dosis de la vacuna que ayer empezaron a aplicarse a los trabajadores del sector salud, en presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich, y demás funcionarios estatales y federales, es que la gente se siga cuidando, continúe utilizando el cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.

Por cierto, ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen al dar a conocer el reporte de casos confirmó el deceso de 42 personas con lo que suman ya cuatro mil 321 fallecimientos, mientras que los contagios reportados fueron 385 para un acumulado de 54 mil 285, esto es, se empiezan a ver ya los efectos de las fiestas decembrinas lo cual es lamentable.

Venderán la cheve “al tiempo” para intentar frenar al coronavirus

A fin de desestimular la venta de alcohol durante el actual código rojo en que se encuentra este y otros municipios, a partir de hoy jueves y hasta el domingo, la cerveza se venderá sin refrigerar y en el caso de las tiendas de conveniencia no se tendrá hielo a disposición del cliente, de acuerdo a una circular emitida por la titular de alcoholes, Zaira Fernández

La verdad no sé qué tanto inhiba o desestimule la compra de alcohol, porque igual usted la puede adquirir con anticipación, refrigerarla y degustar la bebida ambarina a la hora que se le antoje.

Entiendo que la intención de la autoridad es que aquellos que dejan todo “para lo último” pues al menos tengan que esperarse un rato para ingerir la bebida alcohólica, aunque hay que señalar que en estos días con las bajas temperaturas que han imperado, la cerveza está algo fría y en un rato en la hielera o el refrigerador, ya queda heeeelada.

Y no, no estamos incentivando la ingesta de alcohol, pero lo que debe imperar es la conciencia entre las personas, primero para evitar reunirse y sobre todo, mantener todas las medidas preventivas para frenar el coronavirus, porque en las últimas semanas el relajamiento ha sido excesivo.

Por lo pronto, hay que reconocer el interés de las autoridades municipales de varias localidades por tratar de frenar la propagación del virus aplicando Ley Seca, a pesar de no tener facultades para ello y por otra parte, la decisión de la titular de Alcoholes, Zaira Fernández de ofrecer alternativas sin violentar la Ley, ya que la única instancia facultada para decretar Ley Seca es el Estado.

Correo electrónico [email protected]