Golpea y ata sujeto a su hijastro

Un niño de cuatro años fue resguardado por la Fiscalía capitalina luego de una denuncia interpuesta por su abuela, ya que el menor fue maltratado por la pareja sentimental de su madre y, a cambio de no matarlo, exigió 22 mil 500 pesos.

Desde octubre, la hija de María Victoria, Dulce, dejó la ciudad para ir a Michoacán a trabajar y se llevó a su hijo. Allá conoció a Juan Gabriel, de 45 años, con quien inició una relación sentimental.

La señora recibió la primera advertencia de maltrato y rescate del menor hace dos meses, cuando el sujeto llamó y amagó con matar al menor y a su madre si no se le depositaban 22 mil 500 pesos; además, el hombre dijo ser integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Junto con la amenaza, envió una serie de fotografías en las que el niño aparecía amordazado, con los ojos vendados y algunas lesiones en la cara.

María Victoria se negó a entregar el dinero, pues no tenía liquidez y dejó de contestar llamadas telefónicas, las cuales recibió durante una semana.

Al no haber respuesta, Juan Gabriel le escribió mensajes de texto con palabras altisonantes.

El jueves pasado, por la tarde, el amago volvió a hacerse presente, pero ahora desde la Ciudad de México.

«Dice que es de las cuatro letras (CJNG). Yo investigué y se llama Juan Gabriel Vázquez Rodríguez. Vino a residir aquí (a la colonia Doctores) tras dejar Michoacán. Me pidió 22 mil 500 pesos y me dijo que si no los depositaba iba a matar al niño, a la mamá y luego se iba a seguir con mis otros nietos”, relató María Victoria.

Atestiguan vecinos

Una vecina de la pareja se comunicó con la señora y la alertó de que el niño había sido golpeado y que sangraba por nariz y boca.

«La vecina presenció como el padrastro le pegaba al niño; le sacó sangre de la boca y la nariz y después de él, la mamá lo siguió golpeando y lo metió a su cuarto”, relató la abuela del menor.

En su desesperación, la mujer decidió presentar una denuncia formal ante la agencia 59 del Ministerio Público, el jueves por la noche. Ayer, aproximadamente a las 04:30 horas, agentes de la Policía de Investigación realizaron una visita domiciliaria y recuperaron al menor; Dulce y Juan Gabriel fueron presentados ante el Ministerio Público.

Ricardo Guzmán Cruz, titular de la Fiscalía de Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar y maltrato y se investiga la probable participación de la madre del menor y de su pareja sentimental.

El niño quedó bajo resguardo en las instalaciones del Centro de Estancia Temporal para niños, mientras que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) determina su reintegración familiar. Se valora al abuelo paterno y una hermana de la madre, ya que su padre biológico no se ha presentado ante las autoridades judiciales, confirmaron fuentes de la FGJCDMX.