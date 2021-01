Golea San Luis a las Chivas

Las Chivas fueron goleadas y exhibidas en San Luis ante un Atlético que fue superior de principio a fin.

Un 3-1 que no sólo es el peor resultado en la era de Víctor Manuel Vucetich, sino el partido de peor funcionamiento.

El equipo local avisó desde el minuto uno con un tiro al travesaño.

Las falencias defensivas del Guadalajara nuevamente se reflejaron en el marcador con el primer gol en contra, proveniente de un tiro libre indirecto de Pablo Barrera que conectó completamente solo Ramiro González al 8′.

Los extremos potosinos fueron una pesadilla para el Rebaño, tanto que el entrenador rojiblanco sacó a Jesús «El Chapo» Sánchez y sorprendió al habilitar al zurdo Gilberto Sepúlveda en la lateral derecha.

En su lugar entró Antonio «El Pollo» Briseño como central, mientras el lateral natural que tiene el equipo, Antonio Madueña, se encontraba en un palco porque fue enviado a jugar en la mañana con la categoría Sub 20.

El otro lateral del equipo, Josecarlos Van Rankin, no ha sido registrado y lo están negociando.

Un costoso error de Hiram Mier se tradujo en el gol de Nicolás Ibáñez para el 2-0 al 27′, y las Chivas, sin tener al menos un disparo que pusiera en aprietos la meta rival.

Uriel Antuna poco rindió al frente, hasta que regresó a su posición natural con un par de desbordes. Eso, lo más peligroso de la visita. Alexis Vega, con una falta de ritmo innegable.

San Luis mantuvo el dominio y manejo. Tanto que ena llegada provocó un penal cometido por Raúl Gudiño.

Ibáñez, nuevamente, venció al portero para el 3-0.

José Juan Macías, quien entró hasta el segundo tiempo después de superar el Covid-19, aprovechó un pase con ventaja de Jesús Angulo, luego de un descuido rival.

El tanto de Macías acercó al Rebaño en el marcador, sin embargo en lo colectivo el equipo seguía lejos de encontrar respuestas y revertir.

Chivas consumó su primera derrota en el torneo Guardianes 2021 ante el equipo que no había ganado en la Liga MX y llegaba en el lugar 16.

Sólo dos puntos ganados de nueve disponibles y un llamado de atención de atención de las carencias que tendrán que mejorar.

En la siguiente jornada se reencontrará el Guadalajara a su ex director técnico Luis Fernando Tena, en el enfrentamiento ante Juárez.