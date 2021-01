Firma Shayr Mohamed con Xolos en el equipo de la Sub-20

El futbolista regio no entró en planes de Javier Aguirre y ya no renovó contrato con Rayados para este año

El futbolista regio Shayr Mohamed e hijo del entrenador Antonio Mohamed, se convirtió en nuevo jugador de Xolos de Tijuana a través de la categoría Sub-20.

Mohamed, de 20 años de edad, no entró en planes de Javier Aguirre y ya no renovó contrato con Rayados para este año.

En Tijuana su padre le dio al club el único título de Liga MX que ostentan, el cual se logró en el Torneo Apertura 2012, sin embargo él ahora va a tratar de escribir su propia historia.

El mediocampista fue registrado como elemento de la Sub-20 para los dos torneos del año, aunque la idea es que juegue o pelee al menos un puesto en el primer equipo que dirige el argentino Pablo Guede.

La salida de Shayr se dio prácticamente junto a la de su padre «Turco» Mohamed, quien dejo el puesto de entrenador de los Rayados tras ser eliminado en Repechaje por el Puebla en noviembre pasado.

En el caso de Shayr hizo la fase pretemporada en playa ya bajo el mando de Javier Aguirre, pero finalmente no siguió ni en la Sub-20, despidiéndose de sus compañeros el pasado 30 de diciembre, en El Barrial.

Shayr estuvo todo el año pasado entrenando con el primer equipo logrando debutar en el Torneo Guardianes 2020 y con múltiples convocatorias a juegos con el primer equipo.

Anteriormente Shayr había jugado para Rayados en el 2015.

Shayr, quien nació en San Pedro Garza García el 4 de abril del 2000, jugó solamente 47 minutos distribuidos en tres partidos de Liga MX en el Torneo Guardianes 2020.

Fue campeón en la Copa MX 2019-2020, en la que salió a la banca en semifinales y luego jugó un minuto en el partido de Ida de la Final ante Xolos de Tijuana.

De sus tres duelos de Liga MX en uno fue titular, ante Mazatlán, y en los otros dos jugó apenas un minuto de cambio.

Con la Sub-20 jugó en los dos torneos del año pasado, 21 partidos, 13 como titular.

Shayr hizo historia junto con el «Turco», pues nunca en el club se había dado el caso de un padre e hijo con el primer equipo.

Catorce partidos de Liga MX fue convocado Shayr con Rayados el torneo pasado, jugando en tres.