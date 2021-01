Firma Alfonso Durazo manifiesto de solvencia moral

El precandidato de Morena a la gubernatura del estado, Alfonso Durazo Montaño, firmó el Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública, un compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción.

Aseguró que los recursos o bienes que cuenta son producto de su trabajo y provienen de actividades lícitas; además; su patrimonio y el de sus familiares inmediatos son consistentes con el flujo de ingresos que obtiene, aseguró.

En rueda de prensa través de la plataforma de Zoom desde Puerto Peñasco, el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana signó el Manifiesto de Solvencia e Integridad Pública y solicitó a todos los aspirantes a un puestos de elección popular por el Partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) asumir el mismo compromiso.

“Con base en mi interés político y vocación de servicio defenderé la cuarta transformación de la vida política nacional haciendo míos los principios morales de no mentir, no robar y no traicionar jamás a las familias y al pueblo de Sonora”, argumentó Durazo Montaño.

Resaltó que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no ha incurrido en ningún tipo de violación a las leyes fiscales, financieras y ni de la función pública, “puedo andar con la frente en alto y que con esa condición vengo a servir a los sonorenses y a comprometerme a mantener una conducta de trabajo honesto en beneficio de la población”.

Por ello, autorizó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la autoridad que así lo quiera comprobar a consultar su información sin reservas.

“Soy parte de un eslabón de nueve generaciones que hemos estado comprometidos con el trabajo honesto. Hoy con esta manifestación reitero mi compromiso por la información abierta a favor de los ciudadanos, por la transparencia del patrimonio y por la integridad profesional de quienes buscamos cargos públicos “

Recalcó su compromiso de combatir la corrupción que ha dañado a Sonora y México y no ha permitido avanzar.