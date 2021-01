Expondrá René Farrait «su verdad» sobre Menudo

El ex líder de la agrupación fue tajante al dar a conocer esta noticia señalando que con esto se pone fin «a la hipocresía, la mierda y la mentira»

Las fans del grupo Menudo iniciaron el 2021 con la sorpresa de que habrá otra historia vinculada con uno de sus famosos ex integrantes, René Farrait.

El ex líder de la agrupación fue tajante al dar a conocer esta noticia señalando que con esto se pone fin «a la hipocresía, la mierda y la mentira», agregando que ésta sí será una historia real.

Noel López, mánager del cantante boricua, aclaró que esta historia abordará lo vivido por René y que no se centra en el grupo al que perteneció.

«Él va a contar la historia de su trayectoria, de su vida. Una de las cosas que estamos notando es que al público se le olvida que es el primer artista que salió del grupo para tener una carrera como solista», indicó López vía telefónica.

«Él tiene mucho más qué contar que los que fueron sus primeros años de carrera, por ejemplo, ¿por qué no pudo continuar como solista?, se hablará de eso. Hay un sinnúmero de cosas muy bonitas y especiales de las cuales se hablará. No es de Menudo, es la vida de René».

Farrait fue la voz principal de la boy band en su época dorada, en la que se convirtió en una sensación internacional en la década de los 80.

El año pasado la serie «Súbete a mi Moto«, que incluyó solo la versión del fundador de Menudo Edgardo Díaz, se estrenó en la plataforma Amazon Prime Video y su contenido generó reacciones de inconformidad en varios de sus ex integrantes, entre ellos René y Ray.

Lo que ahora prepara el ex Menudo llevará por título «Mi Historia: La Vida de René Farrait».

«Están todos los aspectos de todo. Se habla de la manipulación, de su experiencias como artista desde los 12 años: sus logros, rechazos y caídas, que son conocidas, pero nunca han sido contadas por él realmente», señaló su mánager.

A través de su cuenta de Instagram, René anunció este proyecto entre sus prioridades para este año nuevo.

Dicha publicación la hizo acompañándola con una fotografía del grupo Menudo, junto a sus ex compañeros Ricky, Johnny, Xavier y Miguel.

«En un momento dado ya se había trabajado en un libro, pero los tiempos van cambiando y llegó el momento de hacerlo a la pantalla. Es un biodocumental», señaló.

«Todavía no se ha determinado si será una serie», agregó. «No se ha determinado aún porque se está trabajando en el contenido».