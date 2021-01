Exonera FGR al general Salvador Cienfuegos

Determinó que el exsecretario de la Defensa Nacional nunca tuvo conversaciones ni se reunió con miembros del Cartel H-2 como sostuvo la DEA

aLa Fiscalía General de la República determinó archivar la investigación contra el General Salvador Cienfuegos por narcotráfico, al concluir que nunca se reunió ni tuvo conversaciones por chat con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, «El H-2», como lo sostenía la DEA.

De acuerdo con la dependencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada verificó las conversaciones de Blackberry, entregadas por la DEA, y concluyó que no correspondían al ex Secretario de la Defensa Nacional.

«Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos», indicó en un comunicado.

Asimismo, indicó que del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.