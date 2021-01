Estrena romance Cristian Castro

Dicen que el amor y el dinero no pueden ocultarse, así que Cristian Castro quiso hacer público en sus redes sociales que tiene una nueva novia de nombre Maite.

«Después de mucho tiempo, años, de estar soltero, ustedes saben todo por lo que he pasado, mis fracasos sentimentales… hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que está ocurriendo con mi vida personal.

«Lo que más deseo es que la vida nos brinde sus bendiciones», escribió el cantante acompañando la fotografía en Instagram.

Los rumores de que el «Gallito Feliz» tenía una nueva relación sonaban desde semanas atrás, pero ha sido el propio interprete quien terminó con las especulaciones.

«Los que me siguen con verdadero amor sé que estarán igual de felices que yo.

«Muchas gracias a todos, gracias por evidenciar este amor, ustedes son parte también», agregó en la publicación.

El hijo de Verónica Castro ha estado casado en tres ocasiones: con la paraguaya Gabriela Bo, de quien se separó un año después; con la argentina Valeria Liberman, con quien tuvo dos hijos y un matrimonio de cuatro años; y con la mexicana Carol Victoria Urbán, con quien se casó en 2017 y a los 28 días se separó.

En 2018 fue captado en Argentina con una rubia a la que identificó como su pareja y, en febrero de 2019, se le vio con otra mujer en Los Ángeles, pero en ninguna de las dos ocasiones sus romances fueron identificados.