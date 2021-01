Están hospitales al topo por casos de Covid-19

En Sonora la positividad por Covid-19 es alto, toda vez que de cada 100 pruebas que se realizan, 60 resultan positivas, informó Enrique Clausen Iberri.

Al confirmarse 24 defunciones y 334 casos por Covid-19, el secretario de Salud, explicó que en Hermosillo los hospitales privados se encuentran llenos.

Clausen Iberri reiteró que no es momento de bajar la guardia contra el Covid-19, y que no hay que olvidar que se está ante una emergencia sanitaria, por lo que no hay que olvidar la regla de tres: usar cubrebocas, lavarse las manos; y respetar el distanciamiento social.

En cuanto a los datos estadísticos de este sábado se informó que 46 mil 238 personas se han recuperado en Sonora; 18 pacientes fueron dados de alta.

Además se confirman 24 decesos en 17 hombres y 7 mujeres, acumulándose cuatro mil 219 defunciones.

Se sumaron 334 nuevos casos de pacientes por Covid en 181 mujeres y 153 hombres; acumulándose 53 mil 127 casos en total, en Sonora.