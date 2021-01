Es Patty Jenkins «la mujer maravilla» del cine

En estos momentos no hay en Hollywood una mujer cineasta con más poder y prestigio que ella

Al igual que a la heroína de DC Cómics que ha llevado dos veces a la pantalla, a Patty Jenkins puede colgársele el adjetivo maravilla.

«Mujer Maravilla» (2017), la primera película de acción real sobre la guerrera amazona de Themyscira, amasó 822.3 millones de dólares en taquilla y la colocó entre las realizadoras más recaudadoras de todos los tiempos.

Con «Mujer Maravilla» 1984 se convirtió en la primera en hacerse cargo en dos blockbusters de acción.

Sus logros, no quedan ahí: Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, la anunció recientemente como la primera fémina que dirigirá una película de Star Wars.

Y tiene amarrado un proyecto que revivirá el esplendor del antiguo Egipto: Cleopatra, una cinta que aspira a superar la mítica producción de 1963 con Elizabeth Taylor a la cabeza.

Podría celebrar y sentirse en la cima del mundo, pero para ella en las luchas de género no hay triunfos individuales.

«No se ha ido el sexismo en Hollywood», critica, al otro lado del teléfono.

«Sigo siendo la única que ha dirigido más de un blockbuster de gran tamaño, aún tenemos un largo, largo, largo camino que recorrer», remata.