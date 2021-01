Érica Buenfilcarece de exclusividad

Tras 40 años de estar en Televisa la actriz es libre de elegir con quien y donde laborar aunque descartó irse a Televisión Azteca

Luego de su participación en el especial de la Virgen de Guadalupe en Televisión Azteca en diciembre, Érika Buenfil dijo que si hace una telenovela en este 2021 será con Televisa, empresa con la que ha trabajado por cuatro décadas.

La actriz goza de libertad para trabajar donde quiera, pues no es exclusiva de ninguna empresa.

«Yo no tengo contrato con nadie», declaró Érika. «Yo soy libre y mi participación en lo de Virgen de Guadalupe fue solamente eso».

Contrario a lo que se pensó que podría venir en su carrera tras su participación en el programa para la Guadalupana con la Televisora del Ajusco, la regia comentó que no tiene ataduras con ninguna empresa.

«No significa que yo me haya ido a Azteca ni nada. Yo hice ese trabajo y tan tan, pero realmente si yo hago telenovelas las haré en Televisa porque es donde se hacen o una serie en Netflix o en Amazon o donde caiga», sonrió la reina del TikTok.

Los tiempos han cambiado en cuanto a las políticas de las televisoras, por lo que se ha visto a los actores en México aparecer en una señal, y al siguiente proyecto en otra.

Antes se «vetaba» a los famosos por salir a cuadro en otras empresas cuando pertenecían o laboraban en otra.

«Pues no sé, yo no sé, pero pues que yo sepa, no (la pueden vetar), yo no tengo ninguna exclusividad que me prohiba, entonces…».

Lo que sí dejó claro Érika es el gran cariño que siente con la empresa con la que forjó su carrera.

«¡40 años, corazón!, y es una empresa que adoro y que quiero mucho. He sido exclusiva 40 años».

La actriz de 57 años empezó su trayectoria como conductora de televisión en Monterrey, ha protagonizado proyectos con la empresa de Emilio Azcárraga como Amor en Silencio, Marisol, Duelo de Pasiones y Amores Verdaderos, entre otras.

Cuando se le cuestionó a Érika cuándo fue que concluyó su contrato laboral con Televisa, se mostró renuente a dar más información.

«Ay, son muchas cosas, no te voy a contestar tantas preguntas. No tengo por qué andar contestando cosas personales de mi trabajo», advirtió.

Lo que sí mencionó fue que el 2020 fue un año en el que, laboralmente, le fue de maravilla.

Además, el año pasado se coronó como la «Reina del TikTok», pues sus videos causaron sensación y la rompió en grande en esta red social, por lo que fue reconocida por público de diferentes edades.

«El 2021 todavía no pinta mucha cosa, tengo ofertas, pero no hay aún nada que se concrete.

«Estamos esperando, cerré el año muy bien. A nivel personal quiero aprovechar para ver qué tienes en los cajones y tirar, lo que tienes y no usaste», señaló la actriz, quien pasa una temporada en su departamento de Acapulco.

Aunque dijo que en este año no se puede planear demasiado, sí desea, como siempre, ahorrar.