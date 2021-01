Entrega gobernadora equipamiento a la AMIC

No hay mejor manera de felicitarlos y honrar su importante labor en el Día del Policía que dándoles herramientas de trabajo, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al atestiguar la entrega de equipamiento, uniformes y 151 vehículos de diversos modelos y tipos a elementos de la AMIC y personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE).

Ante elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e integrantes de la mesa de Seguridad, , la mandataria estatal destacó que con estas herramientas de trabajo que están recibiendo podrán obtener más y mejores resultados a favor de las y los sonorenses.

Pavlovich Arellano, destacó que en tiempos difíciles como los que actualmente se viven por la pandemia por Covid-19, es cuando se saca lo mejor de cada persona.

“Cuando hay grandes dificultades como las que se están viviendo, es el momento de sacar la casta, de ser generosos y solidarios, hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo, cada quien donde le toca, cada quien poniendo su granito de arena”, expresó.

Pavlovich Arellano felicitó a la FGJE por los resultados que han mostrado y el reconocimiento que tienen ante instituciones no gubernamentales a nivel nacional; sin embargo, dijo, aún falta mucho por hacer y ante esta pandemia, pidió a los elementos de la AMIC y de la FJGE cuidarse, proteger a su familia y continuar trabajando intensamente.

“Hay que seguir recuperando la confianza de las y los sonorenses en las instituciones, porque nosotros, finalmente, vamos y venimos, pero lo que perdura es la institución y esa institución es la que tenemos que cuidar, en este caso la AMIC; los invito a trabajar, a esforzarse más, a dar más en este año en el que la vida nos está exigiendo más fortaleza, más templanza, más trabajo, más solidaridad, y más generosidad”, comentó.

La fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich estar presente en la entrega de equipamiento y vehículos para la AMIC y la FGJE, pues esto, dijo, demuestra su compromiso inquebrantable por lograr un Sonora seguro.

Entre los logros de la FGJE, informó que durante 2020 se ejecutaron mil 442 órdenes de aprehensión, en promedio cuatro diarias; se judicializó la totalidad de los feminicidios de 2020 y de años anteriores y se obtuvo 67 por ciento de sentencias condenatorias respecto a las carpetas iniciadas por ese delito; se localizó a 1,005 personas reportadas desaparecidas; se judicializaron 9 mil 359 imputados que están en prisión preventiva y se obtuvieron 3 mil 894 sentencias condenatorias por diversos delitos.

Contreras Córdova aseguró que mientras en Sonora exista una incidencia importante en el delito de homicidio significará que aún quedan cosas por hacer.

“Como Fiscalía General no descansaremos, ni bajaremos la guardia mientras en el estado se cometa un solo homicidio, porque cada vez que se priva de la vida a una persona, existe una familia que vivirá con dolor el resto de su existencia, a ellos le debemos el hacer todo cuanto esté a nuestro alcance por llevar ante la justicia a los responsables”, aseguró.

En el marco del Día del Policía, y en representación de las hijas e hijos de los elementos de la AMIC, la pequeña Jud Nabetse de 10 años de edad, cuyos padres son investigadores de la AMIC, dijo que tanto su mamá como su papá y todos los integrantes de la Agencia Ministerial son superhéroes que protegen a las familias de Sonora.