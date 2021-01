Enlista Vergara primera convocatoria

Inicia la era de Mónica Vergara al frente de la Selección Femenil mayor con su primera concentración, donde destaca la presencia de nueve jugadoras que reciben por primera vez el llamado al conjunto femenil.

Las debutantes son Miriam García, Montserrat Hernández, Alicia Cervantes, Nicole Pérez, Reyna Reyes, Nicole Soto y Alison González, Wendy Toledo y Maricarmen Reyes.

La estratega armó un cuadro con una base de elementos de la Liga BBVA, además de cuatro futbolistas mexicoamericanas que forman parte de la generación que obtuvo el subcampeonato mundial Sub 17 en el 2018.

Las antes señaladas han tenido un proceso en selecciones menores y la estratega las conoce a la perfección.

El equipo inició trabajo a puerta cerrada en el Centro de Alto Rendimiento, donde se encuentran bajo estrictos protocolos de salud.

Monterrey con seis y Tigres con cuatro son de los que más aportan a esta primera convocatoria, mientras que Pumas y Toluca, que marchan a la cabeza de la Liga no tienen una sola de sus integrantes en el cuadro nacional.

El trabajo de Vergara se extenderá hasta el jueves, en espera de poder encontrar un rival para armar un interescuadras, buscando poner su sello en este primer llamado.

Las jugadoras de Tigres, Chivas, Atlas, Querétaro, Santos y Xolas se integrarán a partir de mañana, una vez que finalice la fecha 3.

Por el momento no tomará en cuenta a las que se encuentran jugando en Europa, por la contingencia que se vive con el Covid-19, además de que no es Fecha FIFA, para poder tener el permiso de sus respectivos clubes.