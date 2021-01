En riesgo partido Santos-Cruz Azul por casos de Covid-19

Sin que todavía haya confirmación de parte de la Liga, se presume que hay 20 contagios en las diferentes categorías de la institución lagunera, incluido el primer equipo

Directivos y jugadores del equipo de Cruz Azul están a la espera de los resultados de las pruebas SARS-CoV-2 del club Santos Laguna, pues aparentemente hay varios contagios de Covid-19 en el conjunto de la Comarca, por lo que el partido corre el riesgo de no celebrarse y tendría que reprogramarse.

Álvaro Dávila, nuevo presidente ejecutivo de La Máquina mencionó que están en espera de noticias de la Liga MX para definir si se viaja o no a Torreón.

«Estamos en eso por las restricciones, y de hecho hay una noticia por ahí. No sé si se hace oficial o no porque todavía la tiene que avalar la Liga, están a la espera de los dos equipos (resultados de pruebas) y estamos en espera de la luz verde para que se haga el partido», mencionó el directivo.

El partido está pactado para realizarse el próximo domingo en el Estadio Corona, pero todo pende de un hilo.

Esta semana ya se han presentado dos reprogramaciones de partidos de la Liga de Expansión, donde ha habido varios casos de positivos: Morelia presentó 12 casos, ocho jugadores y cuatro miembros del staff; mientras que Venados reportó hoy 9 futbolistas con el virus.

Sin que todavía haya confirmación de parte de la Liga, se presume que hay 20 contagios en las diferentes categorías de la institución lagunera, incluido el primer equipo, donde habría cinco elementos.

En Cruz Azul también ha habido jugadores con coronavirus, ya que Adrián Aldrete y Elías Hernández habrían dado positivo y ya se encuentran aislados, situación que también confirmará el organismo rector del balompié nacional.

En caso de que el brote esté al grado que ha trascendido, los partidos de las categorías menores tendrían nuevas fechas y horarios.