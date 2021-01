Empatan Tigres y Necaxa 1-1

En el último partido antes de viajar a Qatar, Tigres igualó 1-1 contra Necaxa y así se declaró listo para competir en el Mundial de Clubes.

Los felinos vinieron de abajo en el partido, y ante la falta de delanteros, tuvo que ser Carlos Salcedo quien se encargara de poner el 1-1, tras un centro preciso de Luis Quiñones.

El gol Salcedo al minuto 45 fue clave para que los auriazules igualaran en el Estadio Universitario, luego de verse abajo en el minuto 34 con el tanto de Martín Barragán.

Los felinos llegaron a siete puntos en el Guardianes 2021, y viajarán al Mundial con dos encuentros seguidos sin perder.

La «U» saltó al campo con Leonardo Fernández de inicio, luego de la baja de Francisco Venegas por Covid-19, y con Julián Quiñones como único delantero ante las bajas de Carlos González y Andre-pierre Gignac.

Sin embargo, se toparon con un Luis Malagón, que fue clave para el Necaxa al sacar al menos tres disparos a gol.

Barragán, quien no marcaba desde enero de 2019, conectó un cabezazo certero al minuto 34 que Nahuel Guzmán no pudo rechazar, para el 1-0.

Tigres insistió y logró el empate, pero dejó muchas dudas al ataque, con un poco operante Julián Quiñones, que no marcó, ni disparó al arco.

Todavía en la recta final, el equipo de Ricardo Ferretti tuvo aproximaciones claves de Javier Aquino y Quiñones, pero Malagón estuvo sólido en el arco.

Tigres viajará este día a Qatar para su participación en el Mundial de Clubes, donde debutarán con el Ulsan Hyundai FC, de Corea, el 4 de febrero.