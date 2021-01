Empatan Chivas y Toluca a un gol

Con el resultado, los Diablos suman 11 años sin ganarle de visitante al Rebaño

Las Chivas vuelven a quedar a deber y siguen sin celebrar su primera victoria en el torneo Guardianes 2021, luego de empatar 1-1 contra el Toluca en casa.

Toluca se plantó en el Estadio Akron e incomodó al Guadalajara desde los primeros minutos. Apropiándose del medio campo y con aproximaciones al área.

A Chivas le faltó un mayor manejo del balón, precisión en sus pases y centros, determinación y contundencia.

En un desborde de Miguel Ponce hasta la línea de meta, envió un centro que César Huerta picó en el área. El arquero Luis García atajó enviando el balón al tiro de esquina.

Tras el cobro de Alexis Vega desde el córner, los mexiquenses olvidaron marcar al jugador rival más peligro en táctica fija. Sin marca y con espacio para el remate de cabeza apareció Jesús Molina, al minuto 23 para abrir el marcador.

El capitán marcó su sexto gol como rojiblanco, todos en el juego aéreo, y de pasó, se sacó la espina de fallar un penal en el partido anterior contra el Puebla.

Poco le duró la ventaja al equipo de Víctor Manuel Vucetich. Instantes después de mover el balón, el cuadro visitante comenzó a generar una llegada por el sector izquierdo.

Jesús «Chapo» Sánchez fue superado, Hiram Mier no logró evitar el centro de Alexis Canelo, el zaguero Gilberto Sepúlveda sólo punteó el esférico y Kevin Castañeda fusiló con un derechazo la portería de Raúl Gudiño, al minuto 24.

Ponce fue uno de los más insistentes a la ofensiva y con regresos oportunos a su aérea para salvar el peligro cuando el Toluca se acercó a la meta de Gudiño.

En la segunda parte, Chivas tuvo oportunidades donde el ‘Brujo’ Antuna generó peligro en ambas ambas, pero no encontró al socio que definiera, a pesar de tener las mayores oportunidades ante el arco rival.

Chivas llegó a los 2 puntos y el Toluca a 4. En la Jornada 3, el Rebaño visitará al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el jueves 21. Mientras que el Toluca recibirá al Necaxa, el domingo 24.

No le preocupa a Vucetich iniciar sin triunfos

Iniciar el torneo sin victorias en el torneo Guardianes 2021 no es algo que preocupe al entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, quien prefiere anteponer el funcionamiento de su equipo.

«No me preocupa en ese sentido (no ganar hasta el momento en dos jornadas), si lo manejamos dependiendo como se quiera ver, desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista deportivo el equipo está creciendo y va invicto. Es algo que apenas comienza y veo con gusto el crecimiento del plantel. Veníamos con Zaldívar, Vega y Brizuela en recuperación y vamos en ese proceso de mejorar y crecer», comentó en conferencia de prensa.

El Guadalajara empató 1-1 en el Estadio Akron contra el Toluca, con goles de Jesús Molina y Kevin Castañeda.

«El equipo intentó, el primer tiempo no fue como nosotros queríamos, sin embargo, corregimos un poco en la segunda parte. Se hicieron algunos cambios, que había más entendimiento entre los jugadores, y considero que con esto estuvimos a punto. Nos faltó el gol. Hoy tuvimos varias oportunidades de goles, no supimos capitalizarlas y buscamos hacer algunos movimientos que pudieran ser distintos a lo que normalmente jugamos».

«Un empate como el que tuvimos hoy con varias opciones de poder anotar, no te deja tranquilo. El equipo no jugó como nosotros hubiéramos querido, pero fue superior al equipo de Toluca. Tuvimos varias oportunidades de gol, no supimos capitalizarla, el ritmo fue bueno, metiendo al Toluca en su cancha, buscando ellos el contragolpe. Esto a mí me da tranquilidad, el equipo empieza a retomar eso que mostró el torneo pasado. El punto no es lo que quisiéramos, sin embargo, el accionar mejora y eso es algo para mí bueno».

Vucetich señaló que será hasta mañana cuando se tenga el reporte médico del capitán Jesús Molina.

«Sale precisamente (de cambio) por el golpe que se lleva, evaluaremos hasta el día de mañana. Sale caminando, no tiene tanto problema, y considero que mañana se le hará esa evaluación lo más correcta y lo más exacta», mencionó el entrenador.