Emociona a Nicole Pérez jugar con Rayadas

Ambas consideraron que la competencia interna es muy buena y generará un buen nivel dentro del cuadro albiazul

Las nuevas Rayadas, Nicole Pérez y Andrea Sánchez, irradiaron felicidad y deseos de ser campeonas con el Monterrey en su presentación oficial con el equipo.

Las ex jugadoras de Chivas fueron presentadas este martes en el Estadio BBVA, en donde Pérez, de 19 años, se mostró feliz por saber que portará el número 10, y Andrea, de 26 años, y quien portará el número 3, por haber tomado una de las mejores decisiones de su carrera.

«La verdad que (estoy) muy emocionada de haber llegado a Rayadas, de ya estar instalada», expresó Pérez, volante ofensiva.

«Los retos siempre han sido los mismos: salir campeona con Rayadas, ahorita me toca estar con Rayadas. Ahorita asumo ese reto. La verdad estoy muy emocionada y sé que lo vamos a lograr en grupo, en equipo».

Sánchez, quien puede jugar como lateral izquierdo y como volante por izquierda, señaló que ella, a pesar de que jugaba en un equipo importante como Chivas, llega a una institución en la que siente que puede crecer.

«Dejar a familia, amigos y demás, creo que está valiendo la pena para estos días que llevo. He estado muy contenta, la verdad me levanto contenta a entrenar, me gusta entrenar. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos a unos días de que que comience la Liga», dijo Sánchez, de 26 años.

«La verdad que mi decisión creo que es una de las mejores decisiones que he tomado, puesto que me siento contenta, que estoy aprendiendo, que estoy creciendo como persona y futbolista y que estoy a la disposición del equipo». Ambas consideraron que la competencia interna es muy buena y generará un buen nivel dentro del cuadro albiazul.

En cuanto a la Ciudad, revelaron que han conocido poco, pues se cuidan de la pandemia del Covid-19, pero están listas por seguir la recomendación de comer carne asada como buenas regias adoptadas.