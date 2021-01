Eleazar Gómez pasa fiestas sin visitas en el Reclusorio Norte

El actor pasó Navidad y Año Nuevo solo, ya que sus familiares directos no pudieron acudir, porque su mamá está enferma y su hermana acaba de ser mamá

Yanira Díaz, prima de Eleazar Gómez, afirmó que el actor pasó las fechas decembrinas sin visitas, mientras se encuentra recluido en el Reclusorio Norte por supuestamente agredir a su ex pareja, Tefi Valenzuela.

En entrevista para un medio televisivo estadounidense, Díaz platicó que intentó ingresar al centro penitenciario para convivir con su primo durante el último día del 2020, pero las autoridades no lo permitieron porque el lazo que los une no es tan directo.

También reveló que el estado de ánimo del actor se ha visto deteriorado en la espera de la audiencia por su caso, el próximo 6 de enero.

«Sí está triste, pero yo creo que tiene que ser fuerte y, precisamente, a eso venía», declaró la mujer ante las cámaras de Despierta América.

Gómez no ha podido recibir muchas visitas de su madre ni hermana por cuestiones de salud. La primera padece diversas enfermedades y la segunda se convirtió en madre hace unos meses.

Yanira Díaz se ha mantenido cerca de la familia y es la que ha estado dando más declaraciones acerca del proceso de Eleazar. Incluso se ha enfrentado a críticas tras los comentarios que realizó dos semanas después de que su primo fuera ingresado al Reclusorio.

«Yo sí le diría a Stefi que lo valore, yo creo que ella como mujer y persona tiene que entender que hoy cumple 15 días en el reclusorio y qué triste, porque había amor, cariño y de alguna manera respeto. Yo creo que él ya pagó ante la sociedad con 15 días de prisión hasta el día de hoy», dijo para una revista.

Aunque Tefi Valenzuela, como también se le conoce, ya perdonó de corazón a su agresor, insistió en continuar con el proceso hasta las últimas consecuencias porque quiere darle una lección y que no exista una víctima más en el historial del actor.

El actor está en espera de su siguiente audiencia la próxima semana, cuando se espera que su situación legal se defina.