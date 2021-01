El “Borrego” va por el impulso a la pesca

El precandidato al gobierno de Sonora de la Alianza “Va por Sonora” con los hombres de mar de Puerto Peñasco, Guaymas, Puerto Libertad, El Desemboque, Empalme, entre otros

Templanza, carácter, decisión, trabajo en equipo y fuerte voluntad ante las tempestades son lo que caracteriza a todos los pescadores de Sonora, señaló Ernesto el “Borrego” Gándara, Precandidato a Gobernador de la Alianza “Va Por Sonora”.

“Cuando hay adversidades, cuando hay tormentas, pongo de ejemplo a los pescadores y al mar; hay que agarrar el timón y hay que tener una firme y fuerte voluntad de hacer las cosas a pesar de los malos tiempo, las mareas y las tempestades” manifestó el “Borrego” Gándara.

A través de una videoconferencia, Gándara Camou se reunió con pescadores de Puerto Peñasco, Guaymas, Puerto Libertad, El Desemboque, Empalme, Agiabampo, Bahía del Tóbari, Bahía del Lobos, Bahía de Kino, Santa Clara, así como con líderes de diversas cooperativas y asesores del sector pesquero de todo Sonora, en la que escuchó sus propuestas para rescatar y fortalecer la industria de la pesca en el estado.

La reactivación de programas que beneficiaban a los trabajadores del sector pesquero y que fueron retirados en los últimos años por el Gobierno Federal será una gestión que impulsará, como lo hizo cuando formó parte del Senado de la República y en toda su carrera.

Destacó que conoce perfectamente las necesidades que se deben atender por haber desempeñado el cargo de Delegado de la Semarnat, por lo que observa a los grupos de pescadores como una familia.

“Hay mucho trabajo; hay muchas cosas que estimular, resolver y reactivar y eso ya lo vivimos cuando me tocó estar muy cerca de ustedes lo he vivido; las cosas que parecen imposibles sí se pueden lograr; cuando hay decisión, voluntad y equipo como es el caso del sector pesquero de Sonora, a quienes conozco muy bien y además me siento como parte de esa familia” comentó Ernesto Gándara.