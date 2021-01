Disfruta López Gatell de Huatulco

El subsecretario de Salud, fue criticado en redes sociales por aparecer sin cubrebocas y sin mantener la sana distancia

En el peor momento de la pandemia, usuarios de redes sociales reportaron que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue captado sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia en las playas de Huatulco, Oaxaca.

En diversos mensajes cuestionaron que a pesar de que públicamente ha llamado a la población a quedarse en casa para evitar contagios, haya viajado durante sus vacaciones.

Además, cuestionaron que durante su estancia en la playa no usara cubrebocas y no cumpliera con las medidas distanciamiento social.

«¿’Quédate en casa’ o cómo era Subsecretario López-Gatell? En el peor momento de la pandemia, usted disfrutando de las playas de Huatulco. Sin cubrebocas, sana distancia, vergüenza… tantita madre no le vendría bien, doctor. Siga descansando», escribió un usuario.

«Para el #COVID no existen ‘días festivos’ ni ‘vacaciones’. Este irresponsable gobierno no ha generado infraestructura, no ha dispuesto dinero suficiente, no ha ayudado a los doctores y personal médico que estan agotados por tanto trabajo. Pero… Gatell en la playa de Huatulco», posteó la senadora del PAN, Kenia López.

«Y, por cierto, ¿qué fue a hacer López Gatell a Huatulco? Porque creí que la consigna era: «¡quédate en casa!», criticó otra usuaria.

Hace dos días, el funcionario federal fue motivo de críticas luego de que fue captado en un vuelo a Huatulco sin cubrebocas.