Dirigirá Solari ante los Rayados

Santiago Solari ya está registrado con el América, por lo cual estará este sábado en el banquillo contra Monterrey.

El argentino no dirigió la práctica de los azulcremas este jueves debido a que viajó a Houston para resolver su tema migratorio.

Solari resolvió el trámite y entrenará mañana a las Águilas en el Nido.

El argentino dirigió desde las gradas en el arranque del torneo Guardianes 2021 debido a que no tenía la visa de trabajo, debido a que no estaban disponibles los trámites en la Ciudad de México por el semáforo epidemiológico rojo.

El partido se disputará este sábado a las 9:00 p. m., en el Estadio BBVA.

Ve Layún plantel más completo de Rayados

El ex americanista Miguel Layún ve a Monterrey con un plantel más completo que el de las Águilas.

«América tiene grandes jugadores, pero en cuanto a la calidad del plantel completo, creo que tenemos un plantel más completo nosotros.

«Parte de lo que buscamos y que Javier intenta transmitir es que la intensidad con la que juguemos nunca sea relajada y sea la misma enfrentando al América, Atlas, Pumas, Querétaro o a quien sea», comentó en La Última Palabra.

Layún consideró que Rayados ya es tan atractivo como otros de los grandes del futbol mexicano.

«Estamos en un punto donde nos vamos hombro a hombro. Sinceramente no tenía la menor idea cuando vine a Rayados, nunca me imaginé llegar a encontrar lo que encontré aquí, nos vemos al mismo nivel con el resto de los clubes importantes en el futbol mexicano.

«Creo que siempre va a generar envidia aquel equipo que tiene la capacidad de tener un plantel tan completo como nosotros, cuando hay jugadores en el mercado y que empiezan a decantarse por un equipo como es Rayados, que es lo que antes pasaba con América. América nunca dejará de ser América, pero estamos en una postura donde el equipo empieza a ser relevante a nivel nacional», expresó.