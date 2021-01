Dictan aprehensión a «El Cabrito» Arellano

Las autoridades dan cumplimiento a un amparo que promovió una joven que acusa al ex futbolista de violación

Tras ser exonerado por violación en el 2019, el ex futbolista Jesús «El Cabrito» Arellano deberá regresar a la cárcel luego de que le fue dictada una orden de aprehensión en cumplimiento a un amparo que promovió una joven que lo acusa de violación.

Arellano fue declarado sustraído de la acción de la justicia desde el mes pasado, ya que no acudió a una audiencia en la que sería notificado de una nueva resolución en su contra.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la no vinculación a proceso por violación que fue dictada por una Jueza de Control y ratificada por un Magistrado de la Décima Sala Penal del Poder Judicial del Estado.

Los Magistrados federales ordenaron vincular a proceso a Arellano.

«El Cabrito» fue denunciado por su sobrina, de 19 años, de haberla agredido sexualmente el 16 de enero del 2017 en una casa de la Colonia Cumbres Oro, en el norponiente de Monterrey.

La Jueza de Control Aída Aracely Reyes Reyes dictó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 3 de mayo del 2019 y el ex futbolista rayado fue internado en el Penal del Topo Chico.

Seis días después la misma juzgadora consideró que no había delito y decidió no vincularlo a proceso por lo que ordenó su inmediata libertad.

El fallo fue apelado por la Fiscalía de Justicia Estatal y el caso fue revisado por Jorge Luis Mancillas Ramírez, Magistrado de la Décima Sala Penal, quien el 4 de julio del 2019 ratificó la liberación al considerar que los argumentos del Ministerio Público eran infundados.

Una fuente informó que la denunciante promovió un amparo, en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, el cual le fue concedido.

El caso llegó para su revisión hasta el Primer Tribunal Colegiado, cuyos magistrados ordenaron vincular a Arellano por violación.

Mancillas Ramírez acató el fallo y resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de «El Cabrito».

Arellano fue citado el 18 de diciembre para notificarle el fallo, pero no acudió, motivo por el cual la Fiscalía pidió una orden de aprehensión, la cual fue concedida.