Dice «El Diente» López adiós a Qatar

El delantero de los Tigres, Nicolás López, dio positivo en una nueva prueba y quedó descartado del Mundial de Clubes Qatar 2021.

«El Diente» se perdió los últimos dos partidos de Liga, ante Atlas y Necaxa, luego de haber contraído el virus la semana pasada. Se le realizaron nuevas pruebas y se confirmó que sigue contagiado.

«Volví a salir positivo en la prueba que me hicieron hoy (ayer) por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Qatar», confirmó el atacante, «esta vez seré un hincha más, vamos la U».

López no juega desde hace dos meses. Su último partido fue el 29 de noviembre del año pasado, cuando disputó 45 minutos en la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Guardianes 2020.

Se perdió la Jornada 1 del torneo Guardianes 2021 por decisión técnica, el de la Fecha 2 por una lesión y los últimos dos encuentros por Covid-19.

Ahora, el virus le ha quitado la oportunidad de acudir al Mundial de Clubes, al igual que Francisco Venegas, quien minutos antes había confirmado también su positivo.