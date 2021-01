Destaca Gudiño competitividad en la Liga MX

El debut de Chivas en el Guard1anes 2021 no fue como lo hubieran esperado, ya que solo pudieron sacar un empate al visitar el Estadio Cuauhtémoc y jugar con Puebla, sin menospreciar el punto sumado, Raúl Gudiño fue claro en que los partidos siempre los deben jugar a tope porque de lo contrario, dar por hecho que se gana un partido por jugar en Chivas les puede costar muy caro.

«Lo que hemos detectado es que no hay un rival fácil, a veces se le menosprecian algunos partidos, pero a final de cuentas tú ves que no hay rival fácil, se le juega al tú por tú a cualquiera. Nos ha tocado el partido contra América, contra Tigres, sí tiene un sabor distinto, no te voy a mentir, algunos son clásicos, otros son juegos con rivalidad de tiempo atrás, pero cada día te das cuenta que los equipos dejan de ser menores.

«A veces la etiqueta que se les pone es porque quizá no tienen gran afición, pero a final de cuentas son 11 contra 11 y juegan a morirse en el campo. Como futbolistas analizamos esa situación de decir no hay equipo chico, no hay rival menos, se juega al tú por tú y uno tiene que salir de esa manera a la cancha porque las camisetas no ganan partidos. Se tiene que jugar el partido para poder sacar ese resultado», resaltó Raúl Gudiño.

El juego de la Jornada 2 para Chivas será ante Toluca, rival que tiene 10 títulos en liga pero que para muchos no es considerado como un grande del futbol mexicano, sobre esta polémica que puede existir, Raúl habló del rival.

«Yo en lo personal pondría la etiqueta de grandes a todos los equipos porque el futbol está creciendo, los equipos se preparan mejor. Toluca tiene una historia muy grande, igual que muchos, la Liga MX no tiene sólo cuatro, tiene los 18 equipos, porque a veces dices sorpresa pero para nada, todos se preparan igual que uno, América, Chivas, Tigres, la misma ilusión de ir por el título es esa. La etiqueta lleva algo de historia, pero para mí son 18 equipos grandes», explicó.

Para finalizar, el arquero rojiblanco fue claro con los objetivos que tienen para este Guard1anes 2021.

«El futbol es incierto, pero siempre estamos buscando estar entre los cuatro primeros, no sólo llegar, sino mantenernos y estar peleando el título. La afición no tiene memoria y es bueno porque así no caes en la conformidad de decir ya llegue el torneo pasado y listo. El futbol da revanchas para demostrar que uno puede, hay que vivir el presente, tenemos enfrente un gran torneo que podemos hacer, la preparación fue buena, tenemos un gran técnico, no veo por qué no aspirar a cosas muy grandes y aparte es Chivas y siempre hay que aspirar al título», concluyó.