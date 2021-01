Destaca Ernesto Gándara liderazgo de mujeres

“Creo en el liderazgo de las mujeres” dijo Ernesto Gándara Camou, candidato de la Alianza Va por Sonora, al señalar que a partir de este presente se puede construir un gran futuro si se aprovechan al máximo las capacidades del sector femenino en la entidad.

En un encuentro con más de 200 mujeres empresarias, integrantes de cámaras de comercio, pequeñas y medianas empresarias, así como mujeres que participan activamente en el PRI, PAN y PRD, reunidas en una videoconferencia, Ernesto Gándara enfatizó que el liderazgo de las mujeres y de todos los sonorenses es el motor para generar una visión de futuro.

“Creo firmemente en el liderazgo de todas ustedes, en el liderazgo de los sonorenses, de nuestra historia y creo en las diversas etapas que ha habido, que en su momento cada quien ha hecho lo mejor posible, pero también creo estamos en un presente y vamos a un futuro con muchas posibilidades de crecer y hacer cosas mayores, de ser mejores, de aprovechar al máximo nuestras capacidades, desde luego intelectuales, físicas y el carácter muy característico de las y los sonorenses”, enfatizó Ernesto Gándara.

Las participantes recordaron la gestión del “Borrego” Gándara como Presidente Municipal de Hermosillo y destacaron la creación del Instituto Municipal de la Mujer en su administración, asegurando que confían plenamente en él para fortalecer la participación de las mujeres ahora en todo Sonora.

En la videoconferencia, empresarias del sector hotelero hablaron sobre las necesidades de la creación de una plataforma turística que debe ser explotada y reconocida para el beneficio de los sonorenses siendo esta una base generadora de empleos y de economía, por lo que Gándara Camou propuso la idea de incentivar y crear un modelo de turismo carretero, en el que se aproveche al máximo los recursos naturales de la región.

“Algo que se va a reactivar en conjunto con la economía es la actividad turística con ciertas características como lo son los viajes cortos, tenemos que aprovechar el turismo local como de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como Arizona, California y Nuevo México; tomando en cuenta que será paulatino el tema del coronavirus, una de las cosas que hay que impulsar es el turismo carretero, en donde la gente pueda venir en automóviles” comentó Ernesto Gándara.

Señaló que la participación de la mujer en las empresas debe ser un tema visto con normalidad en donde los salarios, los puestos de trabajo y las ideas expresadas para una mejor productividad deben ser parejos y agregó que, en la posición en la que se encuentre, la integración de la mujer en los sectores laborales será siempre uno de sus principales objetivos.

“El Borrego” Gándara añadió que un problema que tiene a las familias vulnerables, principalmente a las madres, es el tema de las adicciones en los jóvenes, por lo que explicó que los centros de rehabilitación no solo deben brindar los trabajos de desintoxicación, sino agregar estímulos como actividades deportivas, educativas y culturales para descubrir sus talentos y así puedan salir adelante.

“Cuando los muchachos no tienen estímulos, tienen frustraciones en donde piensan que no importan para la sociedad, no hacen equipo y no hay estímulos de colectividad se dan este tipo de problemas; sí hay que meter más recursos, a la inversión en materia del combate a las adicciones, a la educación y al deporte, tenemos que invertir recursos” dijo Gándara Camou en su intervención.