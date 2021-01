Desmienten muerte de Tanya Roberts

Es una de las chicas Bond más recordadas y sigue con vida en un hospital de Los Ángeles, pese que se informó lo contrario

Al igual que el agente secreto más famoso de Inglaterra, las chicas Bond también pueden ser inmortales… O al menos eso parece.

Después de que la mañana de este lunes corriera la noticia de que la actriz Tanya Roberts había fallecido a los 65 años en Los Ángeles, el portal TMZ aseguró que la estadounidense sigue viva.

El representante de Tanya, Mike Pingel, confirmó a varios medios de comunicación que la actriz, que protagonizó junto a Roger Moore la cinta de «James Bond, 007: En la Mira de los Asesinos» (1985), había fallecido después de «colapsar» en la víspera de Navidad.

Para dar veracidad al anuncio, Mike también envió un comunicado de prensa oficial donde revelaba que la estrella había muerto en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

Sin embargo, TMZ informó varias horas después que Mike ahora aseguraba que Tanya no está muerta.

Según el medio, el esposo de Tanya, Lance, llamó al representante el lunes por la mañana desde el hospital para informarle que su esposa aún estaba viva.

La publicación agregó que Lance «realmente creía que Tanya había muerto», según Mike.

Todavía no está claro cómo ocurrió exactamente este enorme percance.

Este domingo, Mike le dijo a TMZ que Tanya regresó a casa de un paseo con sus perros y «colapsó». Posteriormente fue «llevada a un hospital» y «le pusieron un ventilador, pero nunca mejoró».

Tras este informe, Mike confirmaba que finalmente Roberts falleció en el hospital el domingo.

«Estoy devastado. Ella era brillante y hermosa y siento que me han quitado una luz. Era la persona más dulce que jamás hubieras conocido y tenía un corazón enorme», dijo el representante.

«Amaba a sus fanáticos y no creo que se diera cuenta de lo mucho que significaba para ellos».

La estrella de cine y televisión es mejor conocida por interpretar a Stacey Sutton junto a Roger Moore en el filme antes mencionado, de 1985.

«En ese momento no sabía lo que sé ahora, y para ser honesta, ¿quién rechazaría ese papel, de verdad?», dijo Roberts en su momento sobre su memorable papel como chica Bond.

«Nadie lo haría. Todo lo que tienes que pensar es: ‘¿Podría haber sido mejor en el papel?’. Eso es todo lo que puedes decirte a ti mismo, porque rechazar el papel habría sido ridículo. Nadie haría eso, nadie».