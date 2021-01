Desestiman conversaciones del caso Cienfuegos

La FGR dio a conocer la versión pública del expediente del ex mando militar en el que reafirma su exoneración por esas acusaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) desestimó las conversaciones entre el capo Juan Francisco Patrón Sánchez «El H2», líder del Cártel de Nayarit, con su subalterno Daniel Isaac Silva, «El H9», en referencia al ex secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, porque no tenía BlackBerry.

La DEA sustentó una acusación por narcotráfico en contra de Cienfuegos porque fue multicitado en una conversación de BlackBerry entre el líder de ese Cártel con su mano derecha respecto a los supuestos apoyos recibidos del General.

La FGR dio a conocer la versión pública del expediente del ex mando militar en el que reafirma su exoneración por esas acusaciones.

«Surge esa conversación en la que queda de manifiesto no sólo la duda y el descontento, sino hasta la frustración del cabecilla del grupo delictivo de Nayarit, quien una y otra vez le expresa al (subalterno) que le han dicho que en realidad no está protegido por él (General Cienfuegos), sino por otra persona al parecer (General) retirado», sostuvo

«Lo de resaltarse además es que en un desesperado salvar la situación (el subalterno trata) de convencerlo (al H2) de que con quien ha entrevistado supuestamente, pero al momento de escribir a la persona que totalmente claro que no se trata de (Cienfuegos), pues describe al presunto protector de ese grupo y con quien se ha entrevistado como alguien güero, que se pone colorado cuando se enoja y que obviamente no es característico de una tez morena como (Cienfuegos)».

En la investigación que consta de dos tomos y 10 anexos, la Fiscalía consideró inverosímil la descripción del supuesto protector, ya que no concuerda con la fisonomía del ex Secretario de la Defensa.

Asimismo, indicó que las expresiones que aparecen en los mensajes entre los integrantes de un grupo delictivo no corresponden a una persona preparada, en referencia al mando militar.

«Obvia decir de la actitud servil que parece mantener (Cienfuegos) ante integrantes de un grupo delictivo hacen dudar por entero que fuera (Cienfuegos) quien mantenía relación con ese grupúsculo», sostuvo.

La Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero añadió que el Secretario de la Defensa no contaba con un sistema de comunicación como el utilizado por el Cártel de Nayarit en el periodo que la autoridad estadounidense dijo haber iniciado su investigación.

El órgano judicial también descartó una coincidencia entre tiempo y lugar del General Cienfuegos, en los que los cabecillas del Cártel de Nayarit afirman haberlo contactado.