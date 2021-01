Descartan suspender temporada de la NBA

Después de haber reforzado los protocolos de salud y seguridad, también se descartó la opción de establecer otra burbuja, como la de Orlando donde concluyó la temporada anterior

La NBA anunció este miércoles que, pese al aumento entre los jugadores de casos positivos de Covid-19 y de la cancelación de partidos, no tiene previsto suspender la competición, al menos temporalmente.

Después de haber reforzado el martes los protocolos de salud y seguridad, la NBA también descartó la opción de establecer otra burbuja, como la de Orlando (Florida), donde concluyó la temporada de 2019-2020.

La imposibilidad de los equipos de reunir un grupo mínimo de ocho jugadores condujo a la cancelación de tres partidos: Boston-Orlando, Washington-Utah y Phoenix-Atlanta. El primer partido cancelado se dio el 23 de diciembre, al segundo día de haber comenzado la temporada regular, cuando los Houston Rockets quedaron minados por el contagio de varios de sus jugadores.

Además, ya se han dado casos de jugadores que han dado positivo por segunda vez.

Ni la posibilidad de reunir el número mínimo de ocho jugadores para cumplir el partido es vista como positiva por entrenadores y directivos ya que, según coinciden, no hay forma de competir en forma contra rivales completos.

Los nuevos protocolos de la NBA restringen a los huéspedes en los hoteles del equipo visitante, además las habitaciones de hotel ahora están cerradas para los huéspedes que no pertenecen a la comitiva de esa franquicia.

Junto con eso, el movimiento de jugadores y personal está limitado cuando se encuentran de viaje y ahora ambos tienen prohibido salir del hotel para actividades fuera del equipo.

Anteriormente, a los jugadores se les permitía dos invitados en sus habitaciones, incluidos familiares y amigos personales de toda la vida.

Ahora, los jugadores deben usar también una máscara todo el tiempo, que solo se podrán quitar cuando hayan salido al campo a competir.

Hay un breve período de «enfriamiento» en un área designada para cuando acaban de salir del juego, pero se requieren máscaras en el banco y en el vestuario.