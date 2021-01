Descarta el Borrego elección de Estado

El precandidato a la gubernatura del estado, por la Alianza “Va por Sonora”, Ernesto “Borrego” Gándara Camou, descartó que en Sonora pueda darse una elección de estado, ya que la población no lo permitiría.

En entrevista con Grupo Editorial Padilla para los periódicos Entorno Informativo, de Hermosillo, El Vigía y Radio FM105, de Guaymas, Gándara Camou, indicó que espera que el gobierno Federal no se vea tentado a cambiar votos por los programas sociales.

Externó su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador de que será respetuoso del actual proceso electoral, sin embargo, advirtió que en caso de que se diera, lo denunciarían.

En cuanto cuestionamientos que ha recibido la integración de la Alianza Va por Sonora, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD), Gándara Camou, justificó que en todas las democracias del mundo se hacen alianzas “y en México ya hay democracia”.

Argumentó que los organismos que integran esta alianza parten de las coincidencias, no de las diferencias “las diferencias se dan en las familias, en las comunidades”, sin embargo, apuntó, a la gente no le interesa si alguien es de izquierda, derecha ni piensa en la cuestión ideológica, sin que quiere es que le vaya bien a su familia.

Indicó que las personas buscan que les vaya bien a sus hijos, que haya mejores condiciones de salud, alimentación “quieren empleo, un ambiente de seguridad mucho mejor”, además, aseveró “la gente es más viva de lo que creen”

En los recorridos que ha realizado por el estado, en los que se ha reunido con militantes de los tres partidos políticos, indicó que la principal problemática detectada “es la vida misma” ante una pandemia como la que estamos viviendo.

Por ello, anotó, se tiene que luchar porque tengamos más derecho a distribuir (la vacuna) y actuar de manera prioritaria con el personal de Salud, personas de la tercera edad y con quienes tienen más problemas de salud, “hay que darle toda la prioridad” y lamentó que las autoridades federales al inicio de la pandemia minimizaron el tema y eso impactó la economía.

En ese contexto, consideró que la Federación debería de reconsiderar algunos grandes proyectos de infraestructura, como la construcción del tren maya, “¿de qué te sirve tener un tren, si no hay circulación económica?, cuestionó.

Gándara Camou, indicó que la prioridad de la gente es la salud, la pandemia, la reactivación económica, empleo y seguridad.

Busca respaldo de ciudadanos y liderazgos

El precandidato de la Alianza “VA por Sonora”, dijo que aunque será una precampaña y una campaña atípica, buscará mantener el acercamiento con la ciudadanía como lo ha hecho a lo largo de 15 años, aprovechando los liderazgos en colonias y sectores.

Asimismo, dijo buscará que los candidatos que lo acompañen en ayuntamientos y distritos sean personas de bien, para ello se está platicando con destacados liderazgos como Enrique Clausen, Rogelio Sánchez y Jesús Saldaña, en Guaymas; mientras que en Hermosillo, están en diálogo con Norberto Barraza, David Figueroa, Ernesto de Lucas y Antonio Astiazarán.