Desbancan Xolos a los Diablos

Tijuana y Toluca protagonizaron uno de los mejores duelos del somnífero torneo Guardianes 2021, compromiso que se llevaron los de la frontera con marcador de 3-2.

Xolos amaneció en la cima del torneo luego de mostrar 30 minutos de brillo que les bastó para superar al líder, equipo apretó pero no pudo conseguir la igualada.

Apenas al 12′, Mauro Manotas abrió el marcador aprovechando un rebote dentro del área chica para mecer las redes; minutos después, el colombiano dejó ir el 2-0 pues falló un mano a mano con Luis García.

Sin embargo, al 20′, Fidel Martínez no dejó escapar el tanto, con el que celebró su título de goleo en la Copa Libertadores, mismo que firmó con un testarazo en el área chica.

Tres minutos después, el «Yuca» Miguel Sansores anotó una de las dianas de la jornada, con un taquito que sorprendió a la zaga, y al arquero, para el 3-0.

Xolos parecía que se llevaba una victoria cómoda, pero el líder la vendió cara, pues al 37′, Pedro Alexis Canelo aprovechó un mal despeje de Jonathan Orozco para acercar a su equipo en el marcador.

Para el complemento, Miguel Barbieri sentenció la ley del ex con un testarazo con el que acercó a la escuadra visitante, que no pudo encontrar la igualada y perdió el invicto.

Tijuana llegó a ocho unidades, dejando a los Diablos en siete. La próxima semana, los de la frontera visitan al San Luis, mientras que Toluca recibe al Mazatlán.