Denuncia Asia Argento a Rob Cohen

La actriz Asia Argento acusó de abuso sexual al director de Rápido y Furioso, Rob Cohen.

La también directora italiana, una de las voces más álgidas en contra el acoso sexual en la industria del entretenimiento y una de las primeras víctimas de Harvey Weinstein, confirmó este domingo a Variety las acusaciones que hizo durante el fin de semana en una entrevista con el periódico Il Corriere della Sera.

«Es la primera vez que hablo de Cohen», dijo Argento al diario italiano.

«Él abusó de mí, me hizo beber GHB (gamma-hidroxibutirato, un depresor del sistema nervioso), tenía una botella», dijo, refiriéndose al anestésico de acción rápida que ha sido relacionado en casos de violación.

«En ese momento, realmente no sabía qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama», agregó Argento, de 45 años.

La actriz, hija del cineasta de culto Dario Argento, dijo que el asalto de Cohen tuvo lugar mientras filmaba la película de acción xXx, de 2002, dirigida por el cineasta y protagonizada por Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

«Confirmo lo que fue informado por el diario Corriere», dijo Argento a Variety en un mensaje de texto. «Hablo de eso en mi autobiografía», agregó.

Las acusaciones de Argento contra Cohen están incluidas en sus memorias, tituladas «Anatomía de un Corazón Salvaje», que estarán disponibles en Italia a partir del 26 de enero.

Al hablar el sábado en el programa de entrevistas Verissimo, de Mediaset, para promover el libro, Argento precisó que no había hablado previamente de las acusaciones contra Cohen por diversas razones.

En el programa, Argento sostuvo que inicialmente no estaba segura de qué le había sucedido cuando supuestamente fue drogada y violada.

«Descubrí más tarde, hablando con un amigo que me abrió los ojos, lo que era esa sustancia (GHB)». Posteriormente, una vez que se dio cuenta de lo ocurrido, Argento dijo que «no quería crear otra tormenta».

Sin embargo, señaló que «dado que dos mujeres se han pronunciado en contra (de Cohen), incluida su hija», fue que finalmente decidió presentar sus acusaciones.

En 2019, Cohen fue acusado en un informe del Huffington Post de presuntamente agredir sexualmente a una víctima no identificada, a la que se le dio el nombre de «Jane» en el artículo, mientras estaba inconsciente.

El asalto denunciado ocurrió en 2015 después de que Cohen invitó a «Jane» a una reunión de negocios en Manhattan para discutir la colaboración en un programa piloto de televisión