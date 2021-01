Defiende «Chofis» su paso por las Chivas

Actualmente se encuentra en la búsqueda de un equipo y dejó entrever que su futuro está en el San José Earthquakes, de la MLS

Eduardo «Chofis» López arremetió contra sus ex compañeros de las Chivas al señalar que durante su instancia en el equipo, él fue más productivo que algunos de los que se mantienen en el plantel.

El ex jugador rojiblanco habló en entrevista con W Radio.

«Si quedé a deber (en el equipo). Hay que ver a jugadores que han pasado y que ahí siguen. Más allá de eso, he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias», declaró López.

La «Chofis» fue separado definitivamente de Chivas desde hace dos meses por infringir el reglamento interno del club.

Actualmente se encuentra en la búsqueda de un equipo y en la entrevista radiofónica con W Deportes dejó entrever que su futuro está en el San José Earthquakes, de la MLS.

«Tengo dos o tres meses entrenando sin equipo. Te enfadas, pero lo importante es que por ahí hay algo. Eso me motiva mucho. En un par de días van a ver lo bueno que se va a venir», reveló.

El equipo estadounidense es dirigido por Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas.

«Me habló Almeyda y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí», añadió «Chofis» López.