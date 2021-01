Deben embarazadas atenderse ante síntoma de Covid-19

Las mujeres embarazadas por su grado de vulnerabilidad, deben de reforzar las medidas preventivas ante el Covid-19, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de salud en el estado explicó que para tener un tratamiento oportuno contra el Covid-19 las mujeres embarazadas deben atenderse al primer síntoma como dolor de garganta, tos seca, dolor de cabeza, diarrea, dificultad respiratoria o mal estado general y acudir a su centro de salud más cercano o al Hospital Integral de la Mujer, HIMES, donde se les valorará y brindará atención médica profesional.

“Por el mismo embarazo, sus defensas son bajas lo que la predispone a otras enfermedades, es de suma importancia diagnosticarse y tratarse tempranamente”, comentó. En el HIMES, el servicio de Urgencias, dijo, tiene un área adaptada para la atención de estas pacientes desde un punto de vista integral y se cuenta con protocolos de actuación que protege la salud de las pacientes y del personal.

“Cuando la mamá tiene fiebre, tos seca, malestar general, diarrea, el bebé puede tener manifestaciones como taquicardia fetal, por lo que debe acudir a los Centros especializados de 1er Nivel para corroborar diagnósticos y tomar la decisión de manejo oportuno y/o referencia al Hospital de inmediato”, explicó.

Clausen Iberri detalló que es muy importante que la paciente embarazada se mantenga resguardada o en aislamiento de 10 a 14 días en casa ante síntomas leves para evitar el contagio y posibles complicaciones y acudir al Hospital ante dificultad respiratoria o fiebre que no cede con analgésicos o con actividad uterina antes de su cita; ya que entre las complicaciones posibles está la neumonía y trombosis.

Recordó que los médicos del HIMES recomiendan una mayor ingesta de líquidos, cítricos, vitamina C (1 a 2 gramos diarios), movilidad diaria en casa con ejercicios moderados, protegerse de los cambios bruscos de temperaturas, mantener la vigilancia obstétrica mensual y, en caso de haber evolución no satisfactoria, esta deberá ser antes.

Asimismo, deben contar con termómetro y oxímetro en casa y familiarizarse con su mecanismo y a los primeros síntomas de dificultad respiratoria buscar atención médica o comunicarse a las redes de atención como la Cruz Roja, CRUM, 911.

Respecto a la lactancia, el titular de la dependencia estatal, declaró que esta trae muchos beneficios y recalcó la importancia de la protección siempre brindar la leche materna como el uso de cubrebocas, careta, lavado de manos, cambio de ropa y hacerlo en áreas ventiladas.