Da Solís triunfo a Tigres Femenil

Cuando las estelares fallan, para eso están los recambios.

Tigres Femenil no podía con Puebla y tuvo que aparecer la habitual suplente Blanca Solís al minuto 87 para darle una sufrida victoria a las felinas.

Con apenas unos minutos en la cancha, Solís anotó el 2-1 definitivo para darle a Tigres Femenil su segundo triunfo y llegar a seis puntos, luego de tres fechas en el torneo Guardianes 2021.

Fue un partido en el que Tigres comenzó como fiera, cuando Katty Martínez hizo el 1-0 al minuto 1, luego de un centro de Natalia Villarreal que peinó Fernanda Elizondo para la volea de «KattyKiller».

Sin embargo, Tigres se fue complicando el juego por falta de contundencia, y al minuto 15, el Puebla empató a través de Dayana Cázares, quien aprovechó un error en la salida de Ofelia Solís para el 1-1.

A partir del empate, Tigres buscó por todos lados el gol de la ventaja, pero no tuvo puntería, incluso la goleadora Katty falló un penal en el segundo tiempo.

Stephany Mayor fue derribada dentro del área y se marcó penal que «KattyKiller» desaprovechó estrellando su disparo en el poste al minuto 60.

Tigres siguió insistiendo, pero no encontraba el arco hasta que Roberto Medina mandó al campo a Blanca Solís, quien casi en su primer balón que tocó, marcó el gol de la victoria tras el cobro de un tiro de esquina que Mayor peinó.

Tigres llegó a seis puntos y su próximo juego será ante Santos, en Torreón, el 1 de febrero.