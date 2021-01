Cumplen con medidas sanitarias contra Covid

La familia turística de Sonora se ha capacitado constantemente y ha implementado todas las medidas sanitarias en los destinos turísticos de la entidad para garantizar la seguridad de las y los visitantes, pero estos esfuerzos no serán suficientes si estos últimos no asumen los cuidados de manera personal para detener la propagación del Covid-19, resaltó Luis Núñez Noriega.

Tras recordar las medidas establecidas en la estrategia Código Rojo a partir de este lunes por autoridades estales y municipales en los tres municipios que se encuentran en riesgo máximo por contagios de Covid-19, el coordinador de Fomento al Turismo mencionó que con el respaldo de la gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, se ha trabajado intensamente en capacitación al sector turístico para atender los protocolos emitidos por las autoridades del sector salud.

Sin embargo, dijo, estas no son suficientes si la ciudadanía en su conjunto no asume la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás, y añadió que es de suma importancia que la sociedad trabaje unida y colabore en la aplicación de las acciones preventivas que las autoridades han informado, con la finalidad, primeramente, de cuidar de la salud de todos y a su vez evitar un mayor impacto a la economía.

“La responsabilidad de terminar con esta pandemia es de todos y la implementación de los protocolos se debe llevar a la vida cotidiana de los ciudadanos, que es donde lamentablemente se encuentran mayormente el número de contagios, en las reuniones en casa de un amigo, de un familiar, en la calle o en nuestros hogares, dejamos de implementar los protocolos de cuidado y aumentó el riesgo de contagios, recuerda que nadie está exento de contagiar o contagiarse.

Incluso, debes tener en cuenta que muchas personas han sido asintomáticas, por eso es importante no confiarte, menos bajar la guardia y andar sin los cuidados pertinentes”, señaló.

El también vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora dio a conocer que en el último trimestre de 2020, las empresas del sector turístico, de la mano de la Comisión de Fomento al Turismo, el CIAD, la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora y el instituto Tecnológico de Sonora, trabajaron en una serie de capacitaciones al personal de primer contacto con los turistas en la implementación de protocolos de bioseguridad, con el objeto de facilitar y orientar a los encargados de los establecimientos y prestadores de servicios turísticos para la implementación correcta de las acciones encaminadas a minimizar los factores de riesgo para los usuarios.

También de la mano del Fideicomiso de Impuesto al Hospedaje del Estado, se realizaron de manera gratuita un total de 35 sesiones, en las que se capacitó a 1,022 personas que forman parte del personal de contacto en 282 empresas del sector turístico.

Núñez Noriega dijo que el apoyo de la ciudadanía se vuelve trascendental en esta etapa, por lo que se requiere que desde los hogares se asuma el cuidado de la salud, ya que las empresas están listas implementando todos los protocolos sanitarios