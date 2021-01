Confirma identidad de mujer sin vida

Karla Guadalupe Nogales Cohen fue encontrada semienterrada en la zona sur de la capital sonorense; fue ultimada a balazos señalan las autoridades

Para María la incansable búsqueda de su hija Karla Guadalupe Nogales Cohen terminó; tras dos años de incansable pesquisa por diferentes partes de Sonora, el pasado lunes tuvo la certeza de haberla localizado.

La mujer fue notificada sobre el cotejo positivo de su muestra de ADN con los restos de una persona del sexo femenino encontrada semienterrada en la zona sur de la capital sonorense, ahora podrá darle cristiana sepultura.

El último contacto que Karla, de27 años, tuvo con su familia fue el 10 de enero de 2019 a través de una llamada telefónica, desde esa fecha su madre no paró de buscarla y pedir ayuda para su localización; en repetidas ocasiones solicitó apoyo de residentes de Nogales, Sonora, porque le dijeron haberla visto en la colonia Lomas de Anza, de esa ciudad.

Pero la joven estaba en Hermosillo, fallecida y enterrada en un predio cercano a la colonia Vista Hermosa, donde fue ubicada el 21 de noviembre por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz.

Ese día en el sitio, los integrantes de la agrupación de búsqueda de personas desparecidas, localizaron los restos de 18 personas, dos correspondientes al sexo femenino, y una de esas personas fallecidas era Karla Guadalupe.

La promesa

Ayer María acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para recoger a su hija y plasmó en sus redes: “Sé que todos piensan y dicen ya dos años, ya no duele, pero sí que duele y mucho porque aquí se acabaron mis esperanzas de volverla a ver, esas esperanzas me tenían parada esos dos años.

“Pero ya voy por ti hija, no como yo quería pero ya no estarás sola… cómo me dueles hija…pero sé que tú me ayudarás a estar bien porque si yo estoy bien, tú, tus hijos, hermanos, papá y cuñada, estarán bien, tengo que estar fuerte… te prometo aguantar lo más que pueda, te amo, Descansa hija, que ya volviste a casa, tus hijos estarán bien, es una promesa”.

Confirma la Fgje identidad

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los restos de una de las féminas halladas en un predio del sur de la ciudad, correspondieron con el ADN del hermano y la madre de Karla Guadalupe.

Asimismo, precisó que la causa de la muerte de la joven de 27 años, fue por impactos de arma de fuego, aunque no se indicó el calibre.